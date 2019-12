JAKARTA - MNC Licensing bersama Kota Kasablanka mengadakan acara "Christmas Celebration with Nickelodeon Spongebob 20 Best Year Ever". Acara yang diadakan di Kota Kasablanka, Jakarta ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Raya Natal.

VP MNC Contents & Licensing Shierly Kosasih mengatakan, program ini dinamakan "Christmas Celebration with Nickelodeon Spongebob 20 Best Year Ever". Kenapa Spongebob Squarepants? Karena film kartun ini mengangkat tema kekeluargaan, kesetiaan, dan persahabatan.

Baca Juga: Liburan Sekolah, MNC Licensing-Pluit Village Hadirkan Karakter Dora dan Boots

"Kami menamakan program ini Christmas Celebration with Nickelodeon Spongebob 20 Best Year Ever, karena Spongebob sudah berumur 20 tahun," ujar Shierly di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Turut hadir dalam acara ini Creator Si Juki Faza Meonk, Pemilik Show The Owner Evan Aditya. Promotion Manager Kota Kasablanka Agung Gunawan dan Director Never to Old Project Chandra Sugiono juga turut menjadi pembicara.

Baca Juga: MNC Licensing dan Dream Store Kerjasama Opening New Branch di BSD

Dalam acara ini, Spongebob berkolaborasi dengan kreator lokal. Kreator lokal tersebut adalah Si Juki, Show The Money, dan Never Too Old.

Ingin bertemu dengan Spongebob, Patrick, dan Squidward? Kamu bisa meet and greet dengan mereka di tanggal yang sama pukul 15.00 hingga 17.00 WIB. Acara ini tidak dipungut biaya, loh.

"Meet and greet ini diadakan pada tanggal 21, 22, 24 hingga 29 Desember di Grand Atrium Kota Kasablanka. Jam buka sekitar pukul 15.00 hingga 17.00 WIB," ujar Promotion Manager Kota Kasablanka Agung Gunawan. Rangkaian acara dalam program antara lain meet and greet dengan Spongebob, Patrick, dan Squidward. Selain itu, ada juga pameran Spongebob dan kawan-kawannya dengan kreator lokal, fashion show anak-anak, dan permainan mandi bola. Bagi yang tak sabar ingin melihat keseruan program Spongebob Squarepants, kamu bisa datang ke Kota Kasablanka mulai tanggal 21 hingga 29 Desember. Antrean dibuka mulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB.