JAKARTA - Masyarakat kembali dihebohkan dengan kasus investasi ilegal alias bodong, kali ini melalui aplikasi bernama Memiles. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkapkan investasi bodong ini mempunyai omzet hingga Rp750 miliar.

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menjelaskan, Memiles menjalankan investasi bodong dengan berkedok penyedia jasa iklan. Masyarakat diiming-imingi sejumlah keuntungan yang fantastis dengan melakukan top up dana investasi.

Setiap member bisa memiliki lebih dari satu akun dan setiap akun harus top up dana mulai dari Rp50 ribu, Rp100 ribu hingga Rp200 juta.

"Jadi masyarakat download aplikasinya, kemudian top up sejumlah uang untuk dapat bonus-bonus tertentu, lalu klik-klik iklan dalam jangka waktu tertentu untuk dapat bonus itu," jelasnya kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Tongam bilang, investasi melalui aplikasi yang dikelola oleh PT Kam and Kam tersebut, menawarkan bonus dengan harga yang jauh lebih besar dari dana yang setorkan. Di antaranya smartphone dengan top up senilai Rp300 ribu, motor dengan top up Rp3 juta, dan mobil Mitsubishi Pajero dengan top up Rp7 juta.

"Dengan top up Rp7 juta jadi Pajero, itu sangat tidak rasional, bagaimana mungkin Rp7 juta bisa jadi Rp550 juta," jelasnya.

Meski demikian, bonus tinggi seperti mobil Mitsubishi Pajero tersebut ada jumlah kuota tertenu, artinya tidak bisa didapatkan seluruh member secara bersamaan. Hal ini juga sulit dipastikan tranparansi sistem penunjukkan member yang menang mendapatkan mobil tersebut.

"Jadi kan juga enggak tahu bagaimana dia (manajemen Memiles) menyeleksi orang supaya dapet Pajero, ini memang kegiatan-kegiatan yang enggak rasional," katanya.

Bahkan, Memiles juga menjanjikan bonus lebih tinggi bisa didapatkan jika member berhasil merekrut member baru akan, sesuai dengan level member perekrut masing-masing.

Adapun sistemnya para member baru yang telah bergabung harus melakukan top up dana ke pemimpin di tiap wilayah. Selanjutnya, para pemimpin di tiap wilayah akan memberikan dana itu ke perusahaan. "Tapi kan belum tentu itu memang dana-dananya disetorkan ke perusahaan," ujarnya. Di sisi lain, Memiles juga tidak memiliki lini bisnis yang jelas. Perusahaan tersebut hanya ada surat izin usaha perdagangan (SIUP), tetapi bahkan produk yang diperjualbelikan pun tidak ada. "Jadi dengan itu semua, rasionalnya bagaimana mungkin orang yang tidak kita kenal bisa membuat kita kaya raya seketika," kata dia.