JAKARTA - Ratu Elizabeth II mengeluarkan pernyataan soal Pangeran Harry dan Meghan Markle yang mengambil langkah mundur sebagai anggota kerajaan. Dirinya pun menghormati dan memahami apa yang diputuskan Pangeran Harry.

“Keluarga dan saya sepenuhnya mendukung keinginan Harry dan Meghan untuk menciptakan kehidupan baru sebagai keluarga muda. Meskipun kami lebih suka mereka tetap menjadi anggota keluarga kerajaan. Tapi kami menghormati dan memahami keinginan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri,” ujar Ratu Elizabeth, dilansir dari Business Insider, Rabu (15/1/2020).

Menurut CEO Brand Finance David Haigh, nama Harry dan Meghan bisa menjadi merek yang menghasilkan miliaran dolar. Selain itu, Pangeran Harry dan Meghan Markle juga punya peluang menghasilkan uang dengan membuat buku dan menjadi seorang pembicara.

Peluang lain yang dapat Pangeran Harry dan pasangannya bisa lakukan antara lain dengan sering unggah foto di Instagram. Ketenaran dapat menarik pundi-pundi kekayaan.

Menurutnya, pasangan kerajaan yang menikah pada 2018 itu dapat menghasilkan miliaran pound bagi ekonomi Inggris dan membawa tambahan 3 juta wisatawan ke Inggris.

Platform pemasaran Inzpire mengungkapkan, Harry dan Meghan berpotensi mendapatkan uang sebanyak USD105 ribu per postingan di Instagram. Apalagi bila dilakukan kerjasama dengan merek-merek besar seperti Coca-Cola dan UNICEF.

Perkiraan ini didasarkan pada tingkat keterlibatan akun instagram pasangan @sussexroyal, yang melihat 190.000 pengikut baru dalam 24 jam setelah pernyataan mereka minggu lalu. Lebih banyak pengikut baru daripada keuntungan akun yang diperoleh di bulan tertentu.

Salah satu pendiri Inzpire, Marie Mostad menyarankan bahwa pengaruh instagram mungkin tidak jauh untuk Meghan dan Harry. Dia menambahkan, dibukanya akun instagram mereka adalah perubahan besa dari cara berita kerajaan yang biasanya diumumkan langsung.

"Ini mungkin yang pertama dari banyak modernisasi yang kita lihat di keluarga kerajaan," katanya.

Meskipun Markle tidak akan kembali berakting, banyak laporan yang muncul bahwa dia menandatangani kesepakatan dubbing suara dengan Disney. Namun Disney tidak mengkonfirmasi berita itu.

Menurut The Times of London, pembayaran kesepakatan dengan Disney akan berbentuk sumbangan langsung kepada Elephants Without Borders. Ini merupakan komitmen pasangan itu untuk menggunakan ketenaran mereka untuk filantropi.

Senada dengan dirinya, Seorang Penulis Kerajaan Kristen Meinzer mengatakan, pasangan kerajaan ini memiliki potensi penghasilan besar. Dibandingkan dengan pasangan Barack dan Michelle Obama, popularitas Harry dan Meghan kemungkinan akan lebih tinggi.