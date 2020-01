JAKARTA - Perusahaan umum Damri membuka lowongan untuk masyarakat Indonesia. Lowongan yang ditawarkannya kali ini untuk beberapa posisi Information Technology (IT).

Mengutip akun Instagram Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (25/1/2020), Perum DAMRI membuka lowongan pekerjaan bagi Putra & Putri Terbaik Bangsa untuk mengisi posisi berikut; IT Security Support & Quality Control, IT Application Support, IT Network Support, Android Developer, Web Developer & iOS Developer.

Adapun beberapa kualifikasinya antara lain:

1. IT Security Support and Quality Control (SS)

- Minimal 2 tahun pengalaman dalam bidang serupa

- Memecahkan Uji Penetrasi (Web dan Aplikasi Mob), pengujian unit, pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian sistem dan pengujian kinerja.

2. IT Application Support (AP)

- Minimal 1 tahun pengalaman

- Memahami permintaan dan pengaturan basis data (MySQL, Postgree, dll)

- Memahami masalah dan analisis skrip

3. IT Network Support (NS)

- Minimal 2 tahun pengalaman di bidang serupa

- menguasai pemeliharaan jaringan, perangkat keras server, OS (Linux Server) dan alat jaringan TCP / IP HTTP, DHCP, DNS, SMTP, SSH, dll.

- Menganalisis lalu lintas jaringan (tcpdumb, wireshark)

4. Android Developer (AD)

- Android Studio (Native)

- 2 tahun pengalaman

- Flutter, REST API

