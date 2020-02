JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah kini berada di level Rp13.800-an per US

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Senin (24/2/2020) pukul 0939 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 122,5 poin atau 0,89% ke level Rp13.882 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.777-Rp13.882 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah bergerak di kisaran Rp13.731-Rp13.773 per USD.

Tak berbeda jauh, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dibuka melemah. Tercatat, IHSG turun 49,3 poin atau 0,83% ke 5.832,89.

Membuka perdagangan hari ini, terdapat 32 saham menguat, 91 saham melemah, dan 108 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp104,8 miliar dari 87 juta lembar saham yang diperdagangkan.

