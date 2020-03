JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi di sepanjang Februari sebesar 0,28%. Namun untuk kelompok sektor transportasi justru mengalami deflasi sebesar 0,37% dengan andilnya 0,04%.

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan deflasinya sektor transportasi disebabkan oleh penurunan harga bensin di sepanjang Februari. Misalnya saja harga Pertamax dan Pertamax Turbo yang memberikan andil deflasi sebesar 0,03%.

"Untuk yang transportasi memberikan deflasi sebesar 0,37% dan andilnya 0,04%. Karena penurunan harga bensin seperti Pertamax dan Pertamax Turbo," ujarnya di Konferensi Pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (3/3/2020).

Selain itu, deflasi juga didorong oleh turunnya angkutan udara. Adapun sumbangan deflasi dari angkutan udara adalah sebesar 0,03%.

"Kedua tarif angkutan udara juga memberikan sumbangan deflasi 0,03%," kata Yunita.

Sementara itu jika dilihat dari sub kelompoknya ada dua yang mengalami deflasi. Adapun dua sub kelompok yang mengalami deflasi adalah pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,32% dan sub kelompok jasa angkutan penumpang yakni sebesar 1,03%.

Sedangkan untuk sub kelompok yang mengalami inflasi ada dua juga. Yakni sub kelompok pembelian kendaraan sebesar 0,16% dan sub kelompok jasa pengiriman barang sebesar 0,27%.

(kmj)