JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) segera menluncurkan bantuan sosial (Bansos) tunai untuk lansia dan disabilitas di luar Jabodetabek yang terdampak Covid-19.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa mengatakan, Sebanyak 9 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 33 Provinsi akan mendapatkan bansos tunai Presiden. Jumlah ini sudah termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

Bansos senilai Rp600 Ribu/bulan ini akan diberikan selama 3 Bulan, yaitu April, Mei dan Juni 2020.

"Bansos tunai untuk luar Jabodetabek akan diberikan kepada 277.464 Penerima Manfaat (PM), terdiri dari 144.569 lansia dan 132.895 penyandang disabilitas." kata Rehsos, dalam keterangannya, Rabu (29/4/2020).

Kriteria penerima bansos tunai yaitu prioritas PM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, penerima bansos berdasarkan PM usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang bukan penerima bansos sembako, bansos Program Keluarga Harapan (PKH), penerima kartu Prakerja, non DTKS by name by address, by Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan by nomor telepon.

Penyaluran bansos tunai ini melalui mekanisme DTKS sebagai acuan sasaran penerima program bansos tunai. DTKS ini disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Alokasi awal PM bansos tunai per kabupaten/kota oleh Kemensos.

Kemudian kabupaten/kota mengirimkan usulan calon KPM bansos tunai kepada Kemensos dengan persetujuan Bupati dan diketahui oleh Gubernur melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Selanjutnya, penetapan KPM bansos tunai oleh Kemensos dan Kemensos menyediakan anggaran bansos tunai tersebut. "Hingga kini, Kemensos Melalui Ditjen Rehsos telah melakukan penyaluran bansos melalui beberapa tahap," kata Rehsos.

