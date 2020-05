JAKARTA - Pemerintah telah memberikan listrik gratis selama tiga bulan untuk golongan 450 va dan 900 va untuk meminimalisir dampak negatif dari virus corona.

Lalu mengapa golongan 1.300 va tak mendapat subsidi listrik?

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif golongan 1.300 va tak mendapat subsidi karena banyak memiliki aset. Di mana, tergolong rumah tangga mampu.

"Jadi R1 1.300 va ini termasuk golongan rumah tangga mampu. Di mana golongan rumah tangga ini umumnya memiliki banyak aset-aset yang bernilai perangkat elektronik seperti televisi, kulkas dan ada memiliki fasilitas air conditioning (AC)," ujar dia pada rapat kerja secara virtual dengan Komisi VII DPR RI Senin (4/5/2020).

Kemudian, lanjut dia, ada 25 golongan listrik yang mendapatkan subsidi dari 38 golongan. Dari 25 golongan listrik tersebut terdapat golongan-golongan rumah tangga miskin dan rentan miskin yakni 450 VA dan 900 VA tidak mampu.

"Berdasarkan data, jumlah pelanggan R1 450 VA 23,9 juta pelanggan dan R1 900 VA tidak mampu 7,3 juta pelanggan," ungkap dia.

Dia menambahkan penerima subsidi 450 VA yakni 85,36 kWh per bulan dengan harga jual listrik PLN Rp415 per kWh. Besaran subsidi yang diberikan kepada penerima subsidi ialah Rp89.799 per bulan.

"Pembebasan tarif listrik selama 3 bulan untuk golongan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900VA tidak mampu itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemi Covid-19," tandas dia.

(rzy)