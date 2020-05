JAKARTA - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai istilah new normal yang dicanangkan pemerintah dinilai tidak tepat. Istilah new normal tidak tepat digunakan jika korban dari bencana non alam itu masih memakan korban dengan jumlah yang sama setiap harinya.

"Istilah new normal sebenarnya diperkenalkan pada 2004. Pada waktu itu, setelah kejadian tsunami di Aceh selesai, baru diterapkan new normal," ujarnya dalam acara IDX Channel Jumat (25/5/2020).

Jika istilah new normal yang digunakan pada saat ini, terang Said, justru dinilai kurang tepat. Apalagi vaksin virus corona belum ditemukan.

Namun di sisi lain, tata cara pencegahan juga belum ditemukan. Makanya istilah new normal tidak tepat untuk ditetapkan di kasus corona.

