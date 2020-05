JAKARTA - Majalah Forbes pada Maret 2019 menyatakan bintang TV Kylie Jenner telah menjadi miliarder termuda di dunia. Namun majalah tersebut pada hari Jumat 29 Mei 2020 mencabut klaim tersebut.

Majalah itu mengkaji data keuangan yang dirilis oleh Coty Inc, yang membeli 51 persen saham perusahaan kosmetik Kylie Jenner pada November 2019.

Mengutip VoA Indonesia, Jakarta, Minggu (31/5/2020), data keuangan tersebut menunjukkan usaha Kylie kini lebih kecil dan lebih sedikit menguntungkan, dibandingkan dengan uang yang telah dihabiskan keluarganya untuk membuat industri kosmetik dan media termasuk Forbes percaya akan hal itu.

Forbes sekarang memperkirakan kekayaan bersih Jenner, 22 tahun telah turun. Bahkan, hanya sekitar USD900 juta.

Menulis di Twitter pada hari Jumat, Jenner mengatakan cerita baru-baru ini didasarkan pada "sejumlah pernyataan yang tidak akurat dan asumsi yang tidak terbukti."

Jenner, saudara tiri Kim, Khloe dan Kourtney Kardashian, memulai debutnya di Kylie Cosmetics pada tahun 2016 dengan mengeluarkan produk untuk bibir seharga USD29 yang berisi lipstik dan lip liner.

Dia pertama kali mendapat sorotan dalam acara TV realitas “Keeping Up the the Kardashians” yang dibintanginya bersama ibu dan saudara kandungnya.

