JAKARTA - Adanya pandemi virus corona atau Covid-19 membuat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati rindu untuk beraktivitas kembali setelah bekerja dari rumah dan tidak berpergian mengunjungi lokasi operasi.

Perjalanan pertama Nicke kali ini untuk mengunjungi salah satu kota favorit dirinya yakni Palembang, Sumatera Selatan.

Dirinya melakukan perjalanan ke kota yang dikenal dengan julukan Kota Pempek ini dimulai dengan tetap melakukan protokol covid-19.

"Saya sempat tinggal di sini saat dulu menjadi engineer membangun Pabrik Pupuk Pusri 1B," kata Nicke seperti yang diunggah dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Nicke juga mengakui bahwa dirinya jatuh hati pada pesona kota ini. Selain itu, kekayaan budaya hingga kuliner yang ada selalu berhasil membuat Nicke ingin kembali mengunjungi Palembang.

Nicke juga berkesempatan untuk meninjau Kilang Plaju, di mana akan dibangun bio refinery untuk pengolahan kelapa sawit. Menurut Nicke, kelapa sawit dapat dipergunakan untuk menjadi energi yang ramah lingkungan selain dipergunakan untuk olahan rumah tangga.

Diketahui kunjungan dirinya juga diketahui untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah dengan menandatangani MoU bersama Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang di dampingin dengan KPK untuk pengembangan Kenten Cultural Park.

Nantinya taman ini akan menjadi ikon baru kota Palembang untuk sarana rekreasi, olahraga serta membantu mendorong perekonomian daerah melalui UMKM.

"See you again, Palembang. " tutup Nicke dalam postingannya lima hari lalu.

