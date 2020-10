NEW YORK - Mata uang dolar AS kehilangan sedikit kekuatan pada perdagangan Jumat (23/10/2020) waktu setempat. Hal ini setelah debat calon Presiden AS yang terukur serta investor menanti pembicaraan stimulus di Washington.

Presiden AS Donald Trump mengadopsi nada yang lebih terkendali daripada debat pertama. Meskipun pertukaran kembali berfokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan penghinaan pribadi.

Melansir CNBC, Jakarta, Sabtu (24/10/2020), dolar melemah 0,1% terhadap sekeranjang mata uang. menjauhi dari level terendah tujuh minggu pada hari Rabu. Itu turun sekitar 0,9% untuk minggu ini.

Kemenangan Biden, yang diprediksi oleh jajak pendapat, mungkin akan mendorong pelemahan dolar lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dia diperkirakan akan membelanjakan lebih banyak untuk bantuan virus korona daripada Trump.

Imbal hasil obligasi zona euro turun tipis karena survei bisnis di Prancis dan Jerman menunjukkan dampak gelombang kedua infeksi COVID-19 di dua ekonomi terbesar blok itu.

Terlepas dari data tersebut, euro naik 0,2% terhadap dolar menjadi USD1,1844.

“PMI tidak baik, tetapi tidak seburuk yang diharapkan, dan itulah poin penting”, kata Marshall Gittler, kepala penelitian investasi di BDSwiss Group.

Selain itu, harga saham didorong oleh beberapa laporan pendapatan yang baik dari Daimler, Barclays dan lainnya, dan itu juga mendorong suasana "risk-on" di FX, tambahnya.

Menambah suasana optimis, kepala negosiator untuk Inggris dan Uni Eropa melaporkan beberapa kemajuan telah dibuat dalam pembicaraan perdagangan Brexit.

Sterling hanya sedikit turun terhadap dolar pada USD1,3070.

Mata uang safe-haven yen naik sekitar 0,1% menjadi 104,71 per dolar, mengurangi beberapa kerugian yang dibuat pada Kamis setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan pembicaraan stimulus telah membuat kemajuan.

Harapan bahwa Kongres akan mengeluarkan paket stimulus sebelum pemilihan dan keyakinan bahwa pengeluaran akan menyusul, tidak peduli siapa yang terpilih, telah mendorong aksi jual di pasar obligasi untuk mengantisipasi inflasi dan pinjaman pemerintah.

Yuan China naik 0,2% terhadap dolar setelah seorang pejabat di regulator valuta asing China mengatakan telah lebih stabil dari yang diharapkan, menunjukkan pihak berwenang tidak terlalu khawatir tentang kenaikannya baru-baru ini.

Yuan telah naik sekitar 7,5% sejak akhir Mei karena China memimpin pemulihan virus korona global.

