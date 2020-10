JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat ada 6-7 bank gagal yang sedang ditangani. Di mana bank-bank tersebut merupakan bank kecil dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Terkait itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai perbankan yang mengalami tekanan merupakan bank buku I.

"Jadi secara umum, perbankan yang mengalami tekanan merupakan bank buku I. Dan termasuk dalam bank kecil," ujar Ekonom Indef Nailul Huda.

Menurut dia, bank bermasalah merupakan yang relatif lebih kecil dibandingkan bank lainnya. Namun demikian, adanya 7 bank yang gagal bayar ini perlu diwaspadai karena kondisi krisis akibat pandemi ini belum berakhir.

"Terlebih pada awal tahun ini sebenarnya sudah ada isu bank gagal bayar di mana kasus pandemi covid belum meluas ke Indonesia. Artinya adalah sebelum pandemi kondisi perbankan kecil terutama bank BUKU I sudah lumayan mengkhawatirkan. Ketika pandemi ya terjadi gagal bayar," ungkap dia.

