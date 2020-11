JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia selama ini sudah memiliki kemajuan. Namun, sayangnya Indonesia masih berada di peringkat 73 dalam kemudahan berusaha.

"Kita masih di level 70-an sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan negara tetangga kita yang selalu ada top 5 atau top 3. Artinya, ease of doing business perlu," katanya dalam seminar nasional secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Dia menjelaskan, masalah ini sudah diidentifikasi, sehingga pemerintah melakukan pengesahan omnibus law Cipta Kerja. Adanya Undang-Undang Cipta kerja itu merupakan diagnosa dari para ahli.

"Jawaban diagnosa dari semua para ahli, baik ahli ekonomi, ahli institusi, ahli hukum dana politik. kalau kita mau maju we have to reform," jelasnya.

Dia menambahkan, reformasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan suatu playing field yang sama antara pelaku usaha yang besar dengan yang kecil. "Reformasi itu harus sesuatu komprehensif yang bisa menciptakan suatu playing field yang sama bagi semuanya terutama bagi individu dan usaha kecil menengah. pengusaha besar bisa menghadapi tantangan birokrasi dan regulasi namun kalo kecil menengah belum tentu bisa untuk itu kita dipermudah regulasi dan birokrasi. sehingga yang kecil dan menengah itu bisa bertambah lebih baik lagi," tandasnya.