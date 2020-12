JAKARTA - Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga subsidi diubah menjadi sistem digital. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik korupsi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penerapan digital ini agar anggaran yang sudah disiapkan untuk bansos dan subsidi itu bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan bebas dari korupsi.

"Ini semuanya kita harapkan dapat mengakselerasi financial inclusion dan sekaligus juga akuntabilitas dan reliability dari policy pemerintah yang sangat mengandalkan kepada apa yang disebut by name by address, targeted support kepada pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, teknologi digital yang memungkinkan belanja pemerintah dan policy-policy pemerintah bisa dieksekusi dan bisa kita awasi lebih akurat mengurangi terjadinya korupsi dan moral hazard," tambahnya.

"Digitalisasi atau percepatan implementasi teknologi digital ini sudah diterapkan pemerintah pada beberapa program strategisnya selama masa pandemi," imbuhnya.

Kata dia,pembangunan infrastruktur di sektor tersebut menjadi tulang belakang yang sangat menentukan. Lantaran, mewujudkan ekonomi digital hingga era Pemerintahan Joko Widodo berakhir, arah kebijakan yang diambil adalah transformasi digital. “Ada lima isu strategis. Pertama, 4.400 desa masih tanpa akses internet. Lalu pengguna internet sebesar 54,7 % dari total penduduk" tandasnya.