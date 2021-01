JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada bulan Desember mengalami kenaikan 8,39% atau sebesar USD16,54 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto merinci dibandingkan bulan November 2020 kenaikan volume ekspor meningkat 8,39% . Sedangkan dibandingkan tahun 2019 kenaikan volume ekspor juga meningkat 14,63% yang sebelumnya ekspor pada bulan Desember 2019 mencapai USD14,43 miliar.

Sedangkan total ekspor Januari dan Desember 2020 USD163,31 miliar.

"Nilai ekspor Desember 2020 itu mencapai USD16,54 miliar kalau dibandingkan posisi bulan november 2020 dengan mont of month (MoM) berarti nilai ekspor Desember 2020 naik 8.3% dan dibandibgkan year on year ( yoy) mengalami naik 14,63%, ini sangat memggemberikan," kata Suhariyanto dalam video virtual, Jumat (15/1/2021).

Kata dia, peningkatan volume ekspor ini ditopang dari kenaikan non migas dan mifas yang mengalami kenaikan. Untuk non migas mencapai USD1,02 miliar naik 33,66% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan untuk ekspor non migas kenaikannya naik 7,06% yakni mencapai USD15,52 miliar.

"Untuk non migas mencapai USD1,02 miliar naik 33,66% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan untuk ekspor non migas kenaikannya naik 7,06% yakni mencapai USD15,52 miliar, " bebernya. Sementara itu, Harga minyak mentah Indonesia pada November adalah USD40,67/barel dan Desember menjadi USD 47,78/barel. Banyak komoditas yang mengalami penigkatan. " Peningkatan harga seperti batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, tembaga, dan aluminium. Peningkatan harga ini akan berpengaruh besar kepada nilai ekspor pada Desember 2020," tandasnya.