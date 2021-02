JAKARTA - Di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi, semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya.

Saat ini, banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Dengarkan pembahasan lebih lengkap di Podcast #Curhat20an oleh Mega Agnesty hanya di Aplikasi RCTI+.

Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya ber-investasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan ber-investasi kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan.

Mega Agnesty mengatakan, “Jadi dilihat dari lingkungan gue tuh, pria tuh pengelolaan uangnya kadang gabisa tapi mereka udah melek duluan sama investasi dan berusaha untuk catch up investasi yang sesuai dengan mereka tuh apa gitu, sedangkan wanita tuh sebaliknya mereka dalam mengatur uang lebih advance dibanding pria secara skill gitu ya, tapi ketika membicarakan investasi most likely yang diketahui baru sebatas saving padahal yang namanya tabungan dan investasi itu adalah hal yang berbeda.”

Mega juga menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi, “Tabungan ini adalah simpanan elo gitu jadi fokusnya adalah nyimpen uang di tempat yang aman yang bisa lo ambil sewaktu-waktu. Sementara kalau investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan.”

“Wanita itu kenapa sih harus pinter ngatur uang? Karena gue lihat nyokap gue ya, dia itu the center of my universe nyokap gue itu yang bener-bener harus bisa kelola semua keuangan keluarga secara baik gitu. Melihat pengalaman dari nyokap gue itu, ya gue juga harus bisa like my mother.” ungkap Mega. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis, karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finasial itu sangat penting bagi seorang wanita. Mega juga memberikan tips ampuh untuk berhasil dalam ber-investasi. Penasaran apa saja? Dengarkan selengkapnya hanya di Podcast #Curhat20an eksklusif hanya di RCTI+ atau langsung klik link dibawah ini: https://radio.rctiplus.com/player-music?contentType=podcast&contentId=3232 Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link https://www.rctiplus.com