JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Februari 2021,rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.772,- per kg. Harga tersebut turun sebesar 0,08% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.386,- per kg atau turun sebesar 0,20%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.146,- per kg atau naik sebesar 1,21%.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan dibandingkan dengan Februari 2020, rata-rata harga beras di penggilingan pada Februari 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 3,06 persen; 4,65% dan 3,95%.

"Selama Februari 2021, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.210 observasi beras di penggilingan pada 882 perusahaan penggilingan di 31 provinsi," ujar Suhariyanto dalam video virtual, Senin (1/3/2021).

Kata dia, harga Gabah Kering Panen di Tingkat Petani turun 3,31% dan Harga Beras Premium di Penggilingan turun 0,08%.

"Dari 1.477 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Februari 2021, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 58,90% ; gabah kering giling (GKG) 20,85% ; dan gabah luar kualitas 20,25%," katanya.

Selama Februari 2021,rata-rata harga GKP ditingkat petani Rp4.758,- per kg atau turun 3,31% dan di tingkat penggilingan Rp4.863,- per kg atau turun 3,24% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.320,- per kg atau naik 0,03% dan di tingkat penggilingan Rp5.431,- per kg atau turun 0,01% .

Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.340,- per kg atau turun 3,08% dan di tingkat penggilingan Rp4.447,- per kg atau turun 2,95%

Dibandingkan Februari 2020, rata-rata harga gabah pada Februari 2021 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 8,08% ; 8,70% ; dan 9,08% . Di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Februari 2021 dibandingkan dengan Februari 2020 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 7,82% ; 8,62% ; dan 8,92% .