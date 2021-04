JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa belanja negara pada April tumbuh. Bahkan kenaikannya cukup besar.

“Dari hasil monitor big data dari perbankan sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April mengalami kenaikan yang cukup besar. Di mana tumbuh 32,48% secara year on year untuk yang non-seasonally adjusted. Dan 13,11%untuk yang seasonally adjusted,” katanya di Kantor Presiden, Senin (19/4/2021).

Dia mengatakan bahwa angka purchasing manager index (PMI) juga mengalami kenaikan. Bahkan penerimaan di sektor industri juga tumbuh.

“Pertumbuhan di sektor industri selain PMI all time high di 53,2 tertinggi dari periode sebelum 2019, yang biasanya di rata-rata 51. Juga penerimaan sektor industri mengalami kenaikan, yakni tumbuh 10,26% secara year on year. Itu untuk non seasonally adjusted. Dan 1,46% year on year yang seasonally adjusted,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk menjaga keseimbangan pengendalian covid dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program. Salah satunya adalah pengendalian covid melalui pembatasan kegiatan.

“Baik kegiatan mudik, kegiatan pembatasan bepergian. Dan juga terkait dengan pengetesan yang diperlukan yaitu H-1 untuk seluruh moda angkutan. Baik PCR, genose, atau swab antigen,” pungkasnya.

