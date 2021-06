JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap I Tahun 2021. Sebanyak 6 WK migas ditawarkan pada putaran pertama ini, terdiri dari 4 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 2 WK melalui mekanisme Lelang Reguler.

Pengumuman penawaran WK migas disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam rangkaian acara Oil and Gas Investment Day yang dibuka oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kegiatan ini merupakan pre-event of The IPA Convec 2021 yang akan diselenggarakan September mendatang.

Dirjen Migas Tutuka Ariadji memaparkan, pemerintah terus berupaya untuk membuat lelang wilayah kerja (WK) migas yang lebih menarik dengan memperbaiki syarat dan ketentuan, seperti peningkatan bagi hasil kontraktor dengan memperhitungkan faktor risiko blok, Open Bid Signature Bonus, FTP 10%, penerapan harga DMO 100% selama masa kontrak, fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (Cost Recovery atau Gross Split).

"Selain itu, ketentuan pelepasan baru yaitu tidak ada kewajiban pelepasan sebagian wilayah pada tahun ke-3 kontrak, akses data yang mudah melalui mekanisme keanggotaan Migas Data Repository (MDR), serta insentif dan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Kamis (17/6/2021).

Secara rinci, 6 WK migas yang ditawarkan pada tahap I sebagai berikut. Empat WK Migas melalui mekanisme Penawaran Langsung:

1. South CPP

Location: Riau Onshore

Size: 5,446.39 km2

Minimum of Firm Commitment: G&G, 500 Km of 2D seismic, 50 Km2 of 3D seismic dan 1 exploration well.

2. Sumbagsel

Location: South Sumatera onshore

Size: 1,751.04 km2

Minimum of Firm Commitment: G&G dan 1 exploration well

3. Rangkas

Location: Banten & West Java onshore

Size: 3,969.8 km2

Minimum of Firm Commitment: G&G, 300 Km of 2D seismic

4. Liman

Location: East Java onshore & offshore

Size: 3,135 km2

Minimum of Firm Commitment: G&G, 400 Km of 2D seismic

Dua WK Migas melalui mekanisme Lelang Reguler:

1. Merangin III

Location: South Sumatera and Jambi onshore

Size: 1,488.84 km2

Minimum of Firm Commitment: G&G, 100 Km2 of 3D seismic dan 1 exploration well.

2. North Kangean

Location: East Java offshore

Size: 4,679.33 km2

Minimum of Firm Commitment: G&G, 200 Km2 of 3D seismic dan 1 exploration well