JAKARTA - Piala Eropa 2020 dapat menjadi momentum hiburan sekaligus penyemangat masyarakat di tengah pembatasan mobilitas dan lebih banyak tinggal di rumah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Masyarakat pun mampu menyesuaikan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk saat bekerja, sekolah, maupun memenuhi kebutuhan akan hiburan.

Terlebih, publik dapat menikmati euforia pagelaran UEFA EURO 2020 yang disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi yang berada di bawah MNC Group (RCTI, MNCTV, dan iNews serta Pay TV yaitu MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan Playbox).

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, sebagai unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group, turut memeriahkan akan hadirnya perhelatan besar sepak bola EURO 2020 dengan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

MNC Bank memberikan penawaran spesial bagi para pecinta sepak bola di Indonesia berupa cashback 100% atau maksimal Rp99 ribu, bagi pelanggan K-Vision, MNC Vision dan MNC Play yang membeli paket UEFA EURO 2020 dan membuka rekening di MotionBanking.

Penawaran spesial ini berlaku bagi yang berlangganan dan membeli program UEFA EURO 2020 di MNC Vision, MNC Play, atau K-Vision pada periode 27 April hingga 12 Juli 2021 dan membuka Tabungan Motion di aplikasi MotionBanking pada periode 11 Juni hingga 30 September 2021. Mereka akan mendapatkan cashback 100% berupa saldo yang akan dikreditkan ke Tabungan Motion.

Pengguna MotionBanking saat ini sangat diuntungkan karena fitur yang tersedia pada MotionBanking versi terakhir kian lengkap.

Nasabah dapat memanfaatkan fitur transfer dana menggunakan menu favorit serta dapat dijadwalkan bila transfer rutin dilakukan, top up e-wallet, bill payment, pembayaran kartu kredit MNC Bank, hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0% ataupun bunga rendah dengan sangat mudah.Keamanan bertransaksi juga menjadi keunggulan utama di MotionBanking dengan adanya agen KYC ( Know Your Customer) MotionBanking. Proses pembukaan rekening tabungan secara online (digital onboarding) menjadi lebih cepat, mudah, dan seamless, yang tentunya memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah untuk bertransaksi jasa perbankan tanpa melakukan mobilitas yang berisiko akan pandemik yang sedang terjadi.

Segera download MotionBanking di AppStore/PlayStore dan buka Tabungan Motion untuk dapat cashback 100%-nya.