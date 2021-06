JAKARTA - Sejak diperkenalkan pada bulan November 2020, Tabungan Dahsyat telah melakukan 7 kali pengundian yang dilakukan setiap bulannya. Ini berarti PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group, telah menggelontorkan hadiah e-voucher belanja Shopee sebesar Rp2,3 miliar.

Belum lagi ditambah hadiah eksklusif tiga bulanan yakni tiga gawai iPhone 12 Pro Max. Selain itu, ada pula hadiah enam bulanan berupa lima motor Honda PCX dan dua mobil Toyota Avanza Veloz.

Sampai saat ini sudah ada 263 nasabah Tabungan Dahsyat yang tersenyum senang karena berhasil menang dan mendapatkan hadiah yang disediakan. Seperti Agung Alit Jaya Kusuma, seorang nasabah dari Cabang Denpasar Bali, yang baru pertama kali meraskan menjadi pemenang Tabungan Dahsyat MNC Bank.

"Ketika mendengar, saya kaget dan sangat senang luar biasa. Saya tidak menyangka akhirnya masuk ke dalam deretan nama pemenang hadiah e-voucher belanja Shopee senilai Rp10 juta. Terima kasih kepada MNC Bank yang menambah hadiah bulanan e-voucher Shopee yang biasanya untuk 30 pemenang kini menjadi 50 pemenang, sehingga kesempatan menang menjadi lebih besar dan saya diantaranya yang beruntung! Terima kasih MNC Bank. Semakin dahsyat!" ungkap nasabah MNC Bank bernama Agung Alit Jaya Kusuma ketika dihubungi, Rabu (23/6/2021).

Awalnya, Tabungan Dahyat dari MNC Bank memberikan hadiah bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata per bulan Rp10 juta dan mereka berhak mengikuti undian, dengan setiap kelipatan saldo Rp1 juta akan mendapatkan kode undian tambahan.

Hadiah yang diberikan berupa e-voucher Shopee dengan total nilai Rp300 juta per periodenya. Selain hadiah bulanan tersebut, ada hadiah tiga bulanan, yaitu 3 iPhone 12 Pro Max, hingga hadiah utama 3 Avanza Veloz 1.5 AT dan sebuah Alphard 2.5G AT.

Namun melihat animo masyarakat yang ingin mendapatkan hadiah Dahsyat, maka mulai periode enam, hadiah ditambah.

"Sebagai wujud apresiasi MNC Bank terhadap antusiasme masyarakat, kami meningkatkan kedahsyatan Tabungan Dahsyat dengan tambahan hadiah 20 e-voucher pada periode keenam dan selanjutnya, serta bonus kode undian sehingga kesempatan menang semakin besar," ujar Direktur MNC Bank Rita Montagna ketika dihubungi.

Kedahsyatan Tabungan Dahsyat pengundian ke-6 hadir memberikan peluang lebih besar bagi nasabah lainnya untuk merasakan kemenangan berupa tambahan hadiah 20 e-voucher belanja Shopee senilai @Rp5 juta. Selain itu ada hadiah e-voucher belanja Shopee senilai @Rp10 juta.

Ayo segera menjadi bagian dari deretan pemenang Tabungan Dahsyat. Buka tabungannya dan tingkatkan saldo rata-rata bulanannya minimal Rp10 juta, agar kesempatan menang makin besar di pengundian bulan-bulan berikutnya hingga saat undian grand prize di bulan November 2021. Kesempatan besar hadiah mewah dan ekslusif dari tabungan Dahsyat MNC Bank, bisa menjadi milik Anda. Yuk, kunjungi website mncbank.co.id atau hubungi MNC Bank Call Center 1500188 untuk informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Dahsyat dari MNC Bank. Mau menabung yang aman dan dapat hadiah dahsyat? Hanya ada di MNC Bank.