JAKARTA - Mendukung imbauan pemerintah yang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli, masyarakat di Jawa dan Bali diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan bekerja dari rumah saja.

Beragam kegiatan bisa dilakukan di rumah selain pekerjaan kantor, masyarakat bisa mengisi kegiatan berolahraga, berkebun, hingga melakukan beragam aktivitas bersama anggota keluarga. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun membayar berbagai tagihan bisa kita lakukan secara online, sehingga kita tetap aman tinggal di rumah tanpa harus berinteraksi dengan banyak orang.

Berbelanja dan membayar tagihan berbagai kebutuhan secara online dapat dilakukan hanya menggunakan satu kartu, yaitu Kartu Kredit dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, yang merupakan unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group, karena memberikan banyak keuntungan. Berbagai metode cara pembayaran pun bisa dilakukan, mulai dengan cicilan pembayaran rendah, hingga angsuran bunga nol persen.

Dengan semakin banyak belanja menggunakan kartu kredit MNC Bank, nasabah akan mendapatkan tambahan keuntungan yaitu melalui program Belanja Untung Blibli periode program 1 Juni 2021 sampai 31 Maret 2022 yang berlaku bagi semua jenis kartu kredit MNC Bank.

Mereka yang dikirimkan notifikasi e-voucher pada aplikasi MotionBanking-nya adalah mereka yang telah melakukan transaksi retail akumulasi total, di mana belanja Rp1,5 juta hingga kurang dari Rp2,5 juta setiap bulannya dalam satu kartu kredit MNC Bank dengan maksimal posting tanggal 4 pada bulan berikutnya akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000.

Atau dengan belanja Rp2,5 juta atau lebih setiap bulannya dalam satu kartu kredit MNC Bank dengan maksimal posting tanggal 4 pada bulan berikutnya, akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp250 ribu. Voucher yang diperoleh bisa digunakan untuk pembelanjaan atau pembayaran apa saja seperti tagihan air, telepon, listrik dan lain-lain. Jangan lupa, voucher ini bisa terus didapatkan setiap bulannya oleh nasabah, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Setiap bulan dikirimkan sebanyak 1.500 e-voucher melalui aplikasi MotionBanking kepada pemilik kartu kredit MNC Bank yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Ingat, syarat untuk mendapatkan voucher, pemegang kartu wajib melakukan transaksi belanja online maupun offline dan mengunduh aplikasi MotionBanking serta melakukan registrasi karena voucher dalam bentuk elektronik ( e-voucher) akan dikirimkan hanya melalui aplikasi MotionBanking.

Ayo, segera cek MotionBanking Anda sekarang! Siapa tahu notifikasi mendapatkan e-voucher Blibli ada di aplikasi Anda. Kalau belum punya kartu kredit MNC Bank, segera apply kartu kredit MNC Bank Platinum, Gold, atau Motion, dan jadikan transaksi Anda menjadi lebih mudah dan membawa banyak keberuntungan.

Dapatkan segera kartu kredit MNC Bank agar Anda bisa tetap tinggal aman di rumah dan mendapatkan banyak keuntungan. Jadi, tunggu apalagi? Be a smart spender! Download aplikasi MotionBanking di App Store/Play Store untuk kemudahan transaksi dan informasi kartu kredit MNC Bank Anda. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website mncbank.co.id, atau menghubungi call center di 1500 188 dan follow IG @motionbankingID/@officialmncbank. Kartu kredit MNC Bank, which suits you best!