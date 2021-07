JAKARTA - Indonesia turun kelas ke negara berpendapatan menengah bawah imbas pandemi Covid-19.

World Bank mencatat bahwa tahun lalu Indonesia memang berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah dengan Gross Nasional Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar USD4.050 per kapita.

Namun, tahun ini GNI Indonesia hanya sebesar USD3.979 per kapita, seiring dengan resesi ekonomi yang terjadi sepanjang 2020.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia supaya naik kelas.

"Yang pertama, fokus lakukan transformasi struktural, khususnya ke penguatan industri manufaktur yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja yang berkualitas," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu(10/7/2021).

Yang kedua, integrasikan perkembangan digital untuk mensupport manufaktur dan pertanian.

"Sekarang terlihat enggak nyambung fokus industrinya ke barat, teknologinya ke timur akhirnya banjir impor barang jadi lewat e-commerce," kata Bhima.

Hal ketiga yang penting, lanjut dia, adalah mendorong inovasi dan upgrade kualitas pendidikan. "Terakhir, perkuat jaring perlindungan sosial agar no one is left behind, tidak ada yang tertinggal dalam proses mencapai negara maju," katanya.