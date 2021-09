JAKARTA - Bursa saham diwarnai pergerakan dinamis saham-saham yang diperdagangkan. Faktor fundamental dan teknikal menjadi katalis pergerakan saham-saham tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan selalu berusaha memberikan informasi terkini seputar update perkembangan emiten di dunia pasar modal.

Sektor yang menarik untuk dilirik kali ini adalah sektor konstruksi dan properti. Terlebih lagi karena adanya insentif fiskal yang menjadi penopang pada industri di sektor properti.

Bukan hanya itu, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB selama 20 tahun terakhir pun terus meningkat. Dengan demikian, menarik rasanya untuk melirik prospek salah satu emiten yang bergerak pada sektor konstruksi dan properti tersebut, seperti PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE).

WEGE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri konstruksi dan engineering, pengelolaan dan penyewaan gedung serta perdagangan dan pemeliharaan peralatan.

Emiten ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 2008 dan telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 30 November 2017. Emiten ini memiliki lebih dari 9,57 miliar saham beredar.

Lantas, seperti apa sentimen perdagangan di bursa sepanjang hari Jumat (10/09/2021)? Bagaimana gambaran kinerja WEGE? Apakah sebaiknya nasabah membeli saham WEGE tersebut?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live bertajuk “Tanya Analis: Buy WEGE?” bersama narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dan Kepala KP BEI Sulawesi Selatan Fahmin Amirullah.

