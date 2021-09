JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi. Sebagai unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), MNC Sekuritas mendapat beragam penghargaan bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan investor berpengalaman, namun juga investor pemula.

Untuk itu, Anda tidak perlu khawatir memulai investasi bersama MNC Sekuritas. Apalagi saat ini aplikasi MotionTrade juga menyediakan produk investasi berupa reksa dana.

Seorang investor pemula membagikan ceritanya dalam memulai langkah investasi bersama MNC Sekuritas. Herliani, seorang pegawai swasta, memilih reksa dana sebagai instrumen investasi pertamanya.

Dia mulai berinvestasi reksa dana karena masih belum percaya diri untuk mulai trading saham, sehingga memilih instrumen investasi yang risikonya relatif lebih rendah.

"Berdasarkan rekomendasi dari salah seorang senior saya, akhirnya saya memilih untuk berinvestasi reksa dana sambil belajar tentang saham. Karena bertepatan dengan tersedianya produk reksa dana di aplikasi MotionTrade, saya memilih untuk membuka rekening melalui aplikasi ini,” jelas Herliani di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Herliani menambahkan, setelah membuka rekening secara online melalui aplikasi MotionTrade, ia juga mendapatkan hadiah langsung berupa e-voucher belanja online. Tak hanya itu, saat melakukan pembelian pertama produk reksa dana di MotionTrade, dia mendapatkan tambahan e-voucher belanja online lagi.

Bukan hanya Herliani, Anda pun bisa mulai berinvestasi reksa dana bersama MNC Sekuritas. Melalui program Reksa Dana bareng MotionTrade Hadiahnya Ntap (REBAHAN), Anda bisa mendapatkan hadiah langsung berupa e-voucher belanja online setelah melakukan pembelian produk reksa dana pertama Anda di MotionTrade.

