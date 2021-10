JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) balik menguat pada perdagangan pagi. Namun demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/10/2021), Rupiah menguat 12 poin atau 0,09% ke level Rp14.240 per USD. Rupiah hari ini bergerak pada level Rp14.240-Rp14.240 per USD.

Baca Juga: Rupiah Tak Berdaya pada Level Rp14.265-Rp14.310/USD

Sedangkan di Yahoo Finance, Rupiah berada pada level Rp14.265 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.265-Rp14.310 per USD.

Baca Juga: Dolar Menguat Menjelang Laporan Gaji Pekerja AS

Sebelumnya, Dolar AS naik tipis pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) atau bertahan di dekat level tertinggi yang tercapai pekan lalu. Dolar AS menguat karena para investor tetap berhati-hati menjelang laporan data pekerja pada akhir pekan yang dapat memberikan petunjuk tentang langkah Federal Reserve (Fed) AS selanjutnya.

Para analis memperkirakan pergerakan di pasar valas kemungkinan besar akan tetap lesu selama sisa minggu ini karena investor menunggu data terbaru di pasar tenaga kerja AS yang dapat membantu memberikan petunjuk apakah Fed akan mulai mengurangi pembelian asetnya sebelum akhir tahun. “Data penggajian non-pertanian (NFP) selalu menjadi penggerak pasar,” kata Wakil Presiden Bidang Perdagangan John Doyle, dikutip dari Antara, Rabu (6/10/2021).