JAKARTA - PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) buka suara soal pengunduran diri serempak jajaran dewan komisaris dan direksi.

Sekretaris Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Ratih Safitri menjelaskan, hal tersebut bermula dari para pemegang saham pengendali Perseroan sebelumnya yaitu PT Indika Energy Infrastructure dan The China Navigation Co. Pte. Ltd selaku penjual saham Perseroan telah melaksanakan penyelesaian transaksi jual beli saham dengan PT Galley Adhika Arnawama (GAA) pada 8 Oktober 2021.

Adapun pengungkapan transaksi jual beli tersebut telah dilakukan oleh para penjual dan pembeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebagai tindak lanjut dari perubahan struktur pemegang saham pengendali Perseroan, maka GAA selaku pemegang saham pengendali baru memiliki kewenangan untuk menominasikan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ratih dalam penjelasan ke BEI dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Minggu (17/10/2021).

Sehubungan dengan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya jual beli saham adalah sebagai berikut:

• GAA sebanyak 1.443.776.800 saham, mewakili 82,5 persen atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp144,37 miliar.

• Masyarakat sebanyak 306.259.839 saham, mewakili 17,5 persen atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30,62 miliar.

"Terkait dengan hal tersebut, maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 8 Oktober 2021," ujarnya.

Perseroan tidak mengetahui informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik kecuali sebagaimana telah dilakukan keterbukaanya. Dikabarkan sebelumnya, MBSS telah menerima surat pengunduran diri delapan orang dari pengurus Perseroan, dengan rincian tiga dari direksi, serta lima dari dewan komisaris. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2021 Adapun tiga jajaran direksi MBSS yang mengundurkan diri di antaranya Susana Germino sebagai direktur utama, serta Burhan Sutanto dan Adhitya Nugroho sebagai direktur. Kemudian, lima dari dewan komisaris yang mengundurkan diri diantaranya Nurcahya Basuki sebagai komisaris utama, Kamen K Palatov dan Andrew Clarke sebagai komisaris, serta Harry Wiguna dan Agoes R Silaban juga mundur dari jabatan komisaris independen.