JAKARTA - 10 aplikasi saham terbaik untuk pemula sangat perlu untuk diketahui, supaya para investor bisa belajar soal saham. Selain itu, investor pemula tak perlu khawatir karena adanya berbagai aplikasi saham ini.

Aplikasi ini memungkinkan dan membantu para investor pemula hingga profesional untuk berinvestasi dengan aman dan nyaman. Terlebih, tak jarang pula yang menyediakan rekomendasi instrumen yang tepat.

Berikut daftar 10 aplikasi saham terbaik untuk pemula, seperti dirangkum Okezone pada Senin (1/11/2021):

1. Indo Premier Online Technology (IPOT)

Aplikasi Indo Premier Online Technology (IPOT) adalah salah satu aplikasi saham paling populer dari perusahaan sekuritas terbaik dan terbesar di Indonesia. IPOT menawarkan fitur untuk berinvestasi saham, reksa dana, dan ETF dengan lengkap.

Baca Juga: Tips Jitu Screening dan Pilih Saham, Simak IG Live MNC Sekuritas Malam Ini Pukul 19.00!

Salah satu fitur unggulan IPOT, yakni Robo Trading dan Fund Evaluator. Kedua fitur ini dapat menjalankan seluruh instruksi jual beli saham dengan harga yang sudah ditentukan investor.

2. BIONS (BNI Sekuritas)

Aplikasi ini dibentuk oleh anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk. BNI Sekuritas bergerak di bidang pasar modal dan melayani transaksi perdagangan saham, surat utang, investment banking, hingga assets management.

BNI Sekuritas juga menawarkan pelayanan equity brokerage (perantara perdagangan efek), fixed income brokerage, mutual fund selling agent (agen penjual reksa dana), dan masih banyak lagi.

3. Stockbit

Mengutip Bursa Efek Indonesia (BEI), Stockbit berawal dari sebuah forum tukar informasi para investor terkait emiten ataupun rekomendasi saham. Tak lama, forum ini kian membesar hingga mampu memengaruhi pergerakan harga di pasar modal.

Baca Juga: Mau Coba Investasi Saham dan Reksadana? Coba Pilih 2 Strategi Ini

Seiring berjalannya waktu, Stockbit pun menyediakan fasilitas jual beli saham, bekerja sama dengan Sinarmas Sekuritas. Menurut penjelasan aplikasinya, Stockbit kini merupakan aplikasi invstasi saham yang memungkinkan untuk berdiskusi, menganalisis, dan trading saham dalam satu aplikasi mobile.

4. MOST Mandiri

Seperti halnya BIONS, MOST merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh perusahaan sekuritas, yaitu Mandiri Sekuritas yang merupakan anak perusahaan PT Bank Mandiri Tbk.

MOST memiliki tampilan yang ramah dan mudah dipahami oleh pemula. Selain itu, MOST juga menawarkan fee jual saham sebesar 0,28% per transaksi dan fee belinya sebesar 0,18%. Mandiri Sekuritas juga menghadirkan dukungan pelatihan secara tatap muka maupun online bagi investor saham serta akses penuh ke riset harian dari para analisis profesional Mandiri Sekuritas.

5. BCAS Best Mobile BCA Sekuritas memiliki aplikasi trading saham terpercaya, yakni BCAS Best Mobile. Aplikasi ini mengedepankan tampilan pengguna yang ramah pemula. Dengan menggunakan aplikasi ini, fee beli ditetapkan sebesar 0,18% dan fee jual 0,28%. Selain itu, BCAS Best Mobile juga memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu Real Time Market Data, Stock Info, Expert Order, Portfolio, dan sebagainya. 6. MNC Sekuritas MNC Sekuritas merupakan anak usaha MNC Group di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Saat bertransaksi di MNC Sekuritas, para pemodal dikenakan fee beli sebesar 0,18% dan fee jual sebesar 0,28%. Untuk membuka akun, para investor cukup mengeluarkan Rp100 ribu sebagai setoran awal. Membuka akun di MNC Sekuritas juga cukup mudah karena bisa dilakukan secara online. Meski begitu, calon investor harus memiliki rekening BCA untuk membuka akun saham di MNC Sekuritas. 7. Poems ID Aplikasi saham POEMS (Phillip's Online Electronic Mart System) ID dikembangkan oleh Philips Securities. POEMS ID memungkinkan investor memantau langsung pergerakan harga saham secara real time. POEMS ID memiliki dua layanan unggulan, yakni ProStock dan Profunds. Keduanya masing-masing memungkinkan untuk berinvestasi secara aman dan mudah, serta melakukan investasi di supermarket reksa dana online. Untuk menggunakan aplikasi ini, calon investor perlu menjadi nasabah Phillip Sekuritas terlebih dahulu. Anda juga harus menyetor deposit minimal Rp500 ribu. 8. Bareksa Bareksa adalah salah satu aplikasi investasi yang banyak digandrungi pegiat pasar modal. Bareksa terbilang aplikasi praktis. Pasalnya, segala aktivitas, mulai dari pendaftaran hingga transaksi dilakukan secara daring. Bareksa telah mendapat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi ini menawarkan lebih dari 150 produk reksa dana, baik konvensional maupun syariah. Terlebih, aplikasi ini didukung berbagai metode pembayaran, baik itu e-wallet atau pun transfer bank. 9. RTI Business Aplikasi RTI Business dapat dikatakan sangat membantu investor saham dalam merancang strategi jual-beli saham. Selain menyajikan berbagai informasi mengenai IHSG, aplikasi ini juga berisi informasi charts, data keuangan, berita emiten, hingga kurs. Lewat RTI Business, para investor bisa memantau kinerja suatu perusahaan dalam kurun waktu lima tahun melalui income statement, profitability, cash flow, growth, earnings, hingga balance sheet. Ada juga fitur IDX Virtual Online Trading yang membantu para pemodal awam untuk lebih memahami transaksi investasi saham online. 10. Ajaib Ajaib merupakan aplikasi saham yang belakangan ini ramai diperbincangkan dan diunduh hingga lebih dari satu juta orang. Pasalnya, selain menghadirkan aktor Kim Seon-ho sebagai bintang iklannya, Ajaib juga memiliki panduan dan rekomendasi produk yang sesuai dan paling memberi profit, merujuk pada kondisi keuangan investor. Aplikasi yang terbilang baru dari anak usaha Ajaib Group ini pun memberikan informasi waktu jual beli saham terbaik untuk memaksimalkan keuntungan, baik dalam opsi investasi reksa dana maupun saham sekaligus dalam satu aplikasi.