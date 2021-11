JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I ditutup menguat 18,2 poin atauu 0,28% ke level 6.650,57.

Pada perdagangan sesi I, Jakarta, Selasa (9/11/2021), terdapat 310 emiten menguat, 187 yang melemah, dan 169 lainnya stagnan. Total transaksi mencapai Rp8,9 triliun dari 41,1 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

Beberapa indeks juga terpantau bergerak variatif seperti indeks LQ45 tertekan (-0,08%) di 949,76, JII (0,00%) di 567,00, IDX30 (-0,21%) di 504,05, dan MNC36 (-0,17%) di 322,08.

Beberapa indeks sektoral yang terdongkrak naik seperti: bahan baku (0,79%), energi (1,77%), keuangan (0,14%), infrastruktur (0,14%), transportasi (2,94%), properti (0,27%), dan teknologi (1,21%)

Sedangkan yang tertekan yakni: konsumsi siklikal (-0,05%), konsumsi non-siklikal (-0,02%), industri (-0,43%)

Sementara itu, saham-saham top gainers adalah: PT Temas Tbk (TMAS) naik (24,62%) di Rp496, PT Capitol Nusantara Inidonesia Tbk (CANI) melesat (24,26%) di Rp210, dan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) menguat (8,65%) di Rp515.

Adapun saham saham yang masuk top losers antara lain, PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA) melemah (-6,92%) di Rp2420, PT Arkadia Digital Media turun (-6,62%) di Rp282, dan PT Bank Victoria Tbk (BVIC)merosot (-6,59%) di Rp170.

Praktisi Pasar Modal Kefas Evander memaparkan bahwa tinggal sedikit lagi IHSG bisa menembus level tertingginya sepanjang masa.

Kefas mencermati akumulasi investor asing masih cukup baik di pasar modal, kendati dibayangi profit taking pada sesi pertama siang ini.

"Mengingat untuk dana asingnya sendiri forced flownya juga masih dalam in flow. Artinya, masih banyak dana asing yang mengalir ke Indonesia. Dari market kita masih menjadi in flow sehingga kita berharap bersama semoga bisa all time high juga," kata Kefas kepada MNC Portal.