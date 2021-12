JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Guna merasa lebih dekat dengan nasabahnya, MNC Sekuritas memberikan dukungan bagi nasabahnya pada hari bahagia mereka.

Salah satu nasabah MNC Sekuritas yang tengah berbahagia adalah Maxi Elfa Minahasa. Nasabah MNC Sekuritas Cabang Bandung, Jawa Barat, ini baru saja mempersunting Samantha Agita pada Sabtu (27/11/2021).

Maxi memberikan mahar saham berupa 3.642 lot saham PT Global Mediacom Tbk (BMTR) untuk tambatan hatinya ini.

“Saya memilih saham sebagai mahar agar berbeda dari biasanya yaitu memberikan mahar berupa emas. Saya berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk memilih saham sebagai mahar pernikahan karena instrumen keuangan ini lebih menguntungkan untuk jangka panjang,” jelas Maxi.

Maxi sudah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak tahun 2017. Dia menambahkan, alasannya memilih BMTR adalah karena valuasi yang murah berdasarkan rasio-rasio keuangan, memiliki ekuitas dan aset yang cenderung naik, serta debt-to-equity ratio (DER) yang cenderung menurun.

Branch Manager MNC Sekuritas Cabang Bandung Helfa mengungkapkan dukungannya untuk nasabah MNC Sekuritas yang memilih saham untuk mahar pernikahannya. Helfa berharap saham akan menjadi alternatif yang lazim digunakan untuk pernikahan.

“Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan sehingga ketika memilih saham sebagai mahar berarti nasabah tersebut telah memberikan sesuatu dengan nilai ekonomi tinggi pada calon pasangan sebagai tanda kasih sayang," jelas Helfa.

"Harga saham sendiri cenderung mengalami kenaikan di masa yang akan datang sehingga nasabah perlu bijak melakukan pemilihan saham agar valuasinya selalu tumbuh seiring berjalannya waktu,” tutup Helfa.

