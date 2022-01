JAKARTA - Pemerintah berupaya menekan harga minyak goreng yang saat ini masih mahal sekira Rp20.000 per liter. Adapun salah satu strategi dengan menggelontorkan 11 juta liter minyak goreng ke pasar.

Hingga kini, sebanyak 4 juta liter minyak goreng sudah digelontorkan.

"Sampai hari ini kita masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter minyak goreng di 47.000 gerai pasar modern. Hari ini sudah mencapai 4 juta. Jadi 7 jutanya on going," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam media briefing, hari ini, Rabu (5/1/2022).

Lanjut, Lutfi berujar bahwa proses produksi minyak goreng kemasan akan segera dilanjutkan. Mengingat masih ada 7 juta liter yang harus disebar. Ia bersama dengan jajaran terkait akan mengusahakan proses produksi bisa berlangsung pada awal pekan depan.

"Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung tidak akan lebih lama dari pada awal minggu depan," kata Mendag.

"Sehingga diakhir minggu depan mencapai di hampir seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan," sambungnya.

Sekedar informasi, kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi USD1.340/MT.

Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Pantauan Kementerian Perdagangan per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp17.900 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp18.500 per liter dan minyak goreng premium sebesar Rp20.300 per liter.