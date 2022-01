JAKARTA - Emiten pengelola Rumah Sakit Grha Kedoya, PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK) mengumumkan terjadinya pengalihan saham sebanyak 128.656.700 lembar saham atau setara dengan 13,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan kepada PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), pemilik rumah sakit Omni Hospitals.

Sekretaris Perusahaan PT Kedoya Adyaraya Tbk Willy mengatakan, pengalihan saham tersebut menyusul telah rampungnya proses penawaran tender (tender offer) yang dilakukan oleh SAME terkait akuisisi mayoritas atau sebanyak 66% saham RSGK pada tahun 2021 lalu.

”Setelah tender offer yang telah dirampungkan pada 21 Januari 2022 lalu, SAME resmi menguasai sebanyak 742.242.200 saham atau setara dengan 79,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan,”ujarnya dikutip Harian Neraca, Senin (31/1/2022).

Disampaikan, sebelum penawaran tender SAME telah mengempit sebanyak 613.585.500 lembar saham atau 66% saham RSGK. Adapun harga pelaksanaan dalam penawaran tender sebesar Rp1.720 per lembar saham, sehingga SAME harus mengeluarkan dana sebesar Rp 221,29 miliar dalam rangka penambahan 13,84% saham RSGK.

Asal tahu saja, dalam rangka mengejar pertumbuhan bisnisnya, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk terus melancarkan rencana akuisi rumah sakit di kota besar Indonesia. Untuk aksi korporasi tersebut, perseroan mendapatkan suntikan dana segar.

Dengan ekspansi perseroan diharapkan kinerja keuangan bakal membaik sehingga menjadi sentimen positif baru bagi para investor. Aksi korporasi ini diperkirakan mengerek saham perseroan ke level target Rp 800.