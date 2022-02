JAKARTA - Harga BBM Shell kembali mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data yang beredar di laman shell.co.id, kenaikan tersebut hampir mencapai Rp1.000 per liternya.

Dengan demikian, harga BBM termurah Shell adalah Shell Super (RON 92) naik Rp950 per liter menjadi Rp12.990 per liter. Pada kenaikan Januari 2022 lalu, harga BBM jenis ini adalah Rp12.040 per liter.

Shell V-Power (RON 95) juga naik Rp990 per liter menjadi Rp13.550 per liter. Untuk jenis V-Power Diesel, kenaikan harganya jadi yang tertinggi, yaitu Rp1.280. Harga untuk jenis ini mulanya Rp11.990 per liter jadi Rp 13.270 per liter.

Sementara itu, jenis BBM Shell termahal adalah Shell V-Power Nitro+. Dengan nilai oktan atau RON yang mencapai 98, per liternya dibanderol dengan harga Rp13.750.

