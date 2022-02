JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk pelaku ekspor minyak goreng aman.

Kebijakan DPO ditetapkan sebesar Rp9.300 per kilogram.

Menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi kegiatan impor atau ekspor di Indonesia tetap lancar karena harga di luar negeri juga bagus.

“Ekspor lancar, yang kemarin itu kan masih terjadi banyak kebingungan saya memastikan pada pagi hari ini, di pasar Kramat Jati dan saya akan pergi ke pabrik dan berbincang dengan pemilik pabrik untuk memastikan bahwa itu berjalan baik ke pabrik dan akan terus kami evaluasi,” kata Lutfi saat ditemui, Jakarta, Minggu (6/2/2022).

Kemudian, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan minyak goreng satu harga yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir.

“Saya sudah katakan saat ini kita tengah menetapkan yang Domestic Market Obligation (DMO), bagaimana caranya supaya pelaku pasar memberikan minyaknya dengan harga yang sudah ditentukan ke dalam negeri sebesar 20%, jadi tidak ada larangan ekspor sama sekali,” jelasnya.

Melalui aturan DMO ini, para produsen yang melakukan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diwajibkan memasok 20% kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Lalu, ke depannya diharapkan agar sejumlah pedagang bisa mendistribusikan dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai informasi, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.