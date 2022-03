JAKARTA - Progam Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli mendapatkan apresiasi Indonesia CSR Excellence Award 2022 (ICEA 2022), yakni sebagai penghargaan karena telah membantu menyukseskan dalam mencerdaskan anak bangsa, serta menangani isu kesehatan lainnya seperti penanggulangan pencegahan stunting hingga perbaikan gizi.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid menyebut, dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, bertujuan memberikan pelatihan pendidikan berkarakter kepada anak-anak sekolah dasar, dan juga memberikan bantuan peralatan belajar ke berbagai daerah di Indonesia.

"Perlu juga kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu hamil atau anak-anak yang masih atau dalam balita, untuk mengantisipasi stunting atau penyuluhan-penyuluhan perbaikan gizi," terangnya saat ditemui di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (09/04/22).

Membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan salah satu tujuan MNC Peduli. Melalui program #GenerasiCerdasAnakBangsa, MNC Peduli mendukung pendidikan anak Indonesia dengan berbagai macam aktivitas.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan minat literasi anak, pelatihan pendidikan berkarakter serta mensupport peralatan perpustakaan dan buku bacaan anak kepada taman baca- perpustakaan anak.

MNC Peduli juga turut mengadakan aktifitas di taman baca-perpustakaan anak dengam melatih kreativitas seperti menggambar, mewarnai, mendongeng dan membaca.

Sejumlah pelatihan untuk guru dan anak-anak juga diberikan untuk memberi ilmu baru kepada tenaga pengajar dan siswa. Mulai dari pelatihan komputerr, bahasa inggris dan public speaking.

Tak sampai disitu saja, MNC Peduli juga percaya bahwa anak yang cerdas berawal dari anak yang sehat. Karenanya, pemeriksaan gizi balita dan Ibu hamil serta penyuluhan antisipasi stunting dilaksanakan bekerjasama dengan Posyandu setempat.

Oleh karena dengan mendapatkan penghargaan di ICEA 2022 ini, kata Havid, progam Generasi Cerdas Anak Bangsa ini bisa membantu anak-anak Indonesia, agar lebih giat membaca dan juga sehat terhindar dari stunting.

"Tentunya kita berharap anak-anak Indonesia kedepannya lebih kreatif dan agar mempunyai hasrat membaca, juga sehat," tambahnya.

ICEA 2022 diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan BUMN, BUMD , Perusahaan Swasta Nasional , maupun multinasional. Kemudian diseleksi menjadi 100 perusahaan finalis. Dan setelah melewati proses penilaian termasuk penilaian melalui wawancara penjurian, dewan juri menetapkan 40 perusahaan penerima penghargaan ICEA 2022.

Dalam puncak Award ini, MNC Group melalui MNC Peduli juga meraih 3 penghargaan lainnya yakni, 1) Best Covid-19 Program, 2) Best Inovations and initiatives in global CSR dan 3) Best Leadership Focus on CSR yang ditujukan kepada Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, #mncpeduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana.