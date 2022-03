JAKARTA — PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) mencatat perolehan laba pada kuartal III 2021 sebesar Rp719,20 miliar. Head of Investor Relation & Business Development EraJaya Swasembada Yan Stephanus menyatakan, perseroan akan melakukan sejumlah ekspansi bisnis mulai dari Malaysia hingga Singapura.

“PT Erajaya Swasembada Tbk telah mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh 143,70% menjadi Rp719,20 miliar padamkuartal III 2021,” kata Yan Stephanus dalam acara MNC Group Investor Forum 2022, Senin (14/3/2022).

Sementara untuk total aset perseroan sebesar Rp11,1 triliun di kuartal III 2021. ERAA menyatakan telah berkolaborasi dengn sejumlah perusahaan multi nasional hingga internasional.

“Strategi selanjutnya di masa pandemi di tahun 2022, kita terus melakukan ekpansi terus membuka peluang bisnis ritel, Regionwide omnichannel coverage in Indonesia, Malaysia and Singapore,” tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per Juni 2021, tercatat ERAA memiliki tujuh entitas anak perusahaan di Malaysia yang terdiri dari kepemilikan langsung dan tidak langsung.

“Adapun entitas anak usaha ERAA di Malaysia, yakni Era International Network Era International Network Sdn. Bhd., CG Computers Sdn. Bhd., Switch Concept Sdn. Bhd., Urban Republic Sdn. Bhd., Erafone Retails Malaysia Sdn. Bhd., JKK Software Sdn. Bhd., dan Techero Sdn. Bhd,” pungkasnya.

Sebagai catatan, di Singapura ERAA telah memiliki tujuh anak perusahaan yaitu Erajaya Swasembada Pte. Ltd., Era International Network Pte. Ltd, Erajaya Holding Pte. Ltd., Eravest Holding Pte Ltd, Era Property Holding Pte Ltd, Erajaya Digital Pte Ltd, dan Eraspace Pte Ltd.