JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Group kembali mempersembahkan konferensi virtual tahunan terbesar untuk kedua kalinya yaitu MNC Group Investor Forum 2022 dengan tema "Strengthening Indonesia's Resiliency and Transformation" pada Senin (14/3/2022) hingga Kamis (17/3/2022).

Setelah sukses menggelar sesi pemaparan emiten pada Senin (14/3/2022), kini acara dilanjutkan dengan pemaparan kinerja dan strategi emiten dengan tema sektoral Media and Technology, New Economy.

Beberapa emiten yang hadir dan memberikan pemaparan kinerja adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Budi Setyawan Wijaya mengungkapkan bahwa TLKM memiliki 3 sektor, yaitu digital connectivity, digital platform dan digital service.

“Kami memiliki kabar baik bahwa TLKM memiliki revenue portfolio, revenue contribution dan revenue CAGR yang meningkat sebesar 6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, strategi perencanaan jangka pendek kami di tahun 2022 akan lebih berfokus pada pengembangan di bidang lifestyle, gaming dan healthcare,” kata Budi.

Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk Riky Boy H. Permata memaparkan bahwa UVCR memahami bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai voucher, cashback maupun discount. Bisnis inilah yang menjadi produk utama UVCR dengan harapan UVCR dapat membuat sistem pembelian voucher yang lebih mudah dan efektif.

“Kami memiliki coverage area yang terdiri dari lebih 450 merchants dan 40.000 outlets. Selain itu, kami juga telah memiliki lebih dari 600 corporate clients. Di tahun 2022, kami memiliki target untuk menjadi pemimpin bukan hanya di industri voucher namun juga industri rewards. UVCR juga berkomitmen untuk mencapai target tersebut, inovasi terhadap produk dan servis yang ditawarkan dapat menjadi value added dari UVCR terhadap customer,” jelas Riky.

Chief Investment Officer PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Hendra Purnama mengutarakan bahwa MTEL merupakan salah satu emiten yang bergerak di bidang menara operator jaringan seluler dengan lebih dari 28.000 menara dan 42.000 tenants. MTEL berkontribusi besar dalam pengembangan komunikasi di seluruh penjuru Indonesia.

“MTEL menggunakan sumber energi yang berbasis ramah lingkungan untuk sites yang terletak di remote areas. Selanjutnya, MTEL memiliki target pertumbuhan bisnis untuk penyewaan menara, solusi proyek, serta pengembangan edge infra solution dan fiber optic pada tahun 2022,” jelas Hendra.

Direktur Investor Relations PT MNC Digital Entertainment Tbk (sebelumnya PT MNC Studios International Tbk) Omar Giri Valliappan menjelaskan MNC Digital adalah nama baru untuk MSIN dengan harapan emiten ini dapat menjadi perusahaan terdepan di industri media di Indonesia. Omar menyebutkan pihaknya memiliki peluang untuk NFT monetization dengan content library Perseroan sebesar lebih dari 300.000 jam.

“Kami menjadi emiten terdepan di industri media dengan dominasi market share di berbagai kategori konten, seperti drama (37%), animasi (56,5%), reality show (48%), dan infotainment (31%)," ungkap Omar.

"Kami juga memiliki target untuk menciptakan Movieland sebagai creative economical hub yang terbesar di Asia Tenggara. Mengusung konsep Mini Hollywood, Movieland Lido City yang berukuran 21 hektar ini diharapkan dapat membuat produksi film menjadi lebih efektif karena seluruh proses produksi dilakukan di tempat yang sama,” imbuhnya.

Sedangkan Chief Financial Officer PT MNC Kapital Indonesia Tbk Oerianto Guyandi mengungkapkan BCAP memiliki tujuan untuk menjadi emiten jasa keuangan dengan sistem integrasi digital terbaik di Indonesia. BCAP saat ini memiliki aplikasi yang terintegrasi bernama MotionDigital serta terdiri dari aplikasi MotionBanking, MotionTrade, MotionPay dan Flash Mobile.

“Kami memiliki target untuk mengembangkan sejumlah aplikasi jasa keuangan lainnya di masa yang akan datang, seperti MotionCrypto (untuk Cryptocurrency), MNC Modal Venture (untuk pembiayaan kepada perusahaan rintisan), MotionFunds (untuk reksa dana) dan MotionSeeds (securities crowdfunding),” tutup Oerianto.

Jangan lewatkan pemaparan esok hari pada hari ketiga MNC Group Investor Forum 2022 dengan menghadirkan sejumlah pembicara dengan tema sektoral Commodities & Infrastructure.

Beberapa emiten yang akan hadir, di antaranya adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).

