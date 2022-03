JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menganggarakan capital expenditure atau capex sebesar Rp315,5 miliar di 2022. Nilai belanja modal itu meningkat 150,4% dari capex tahun 2020 senilai Rp126 miliar.

"(Capex) akan kami gunakan untuk beberapa proyek yang sudah menjadi strategi Wika Gedung," kata Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Wika Gedung Syailendra Ogan, dalam MNC Group Investor Forum 2022, secara virtual Rabu (16/3/2022).

Ogan menuturkan dana tersebut bakal digunakan untuk capital employed sebesar Rp300 miliar, atau sekitar 95,09% dari total capex. Sedangkan sisanya 4,91% digunakan untuk investasi.

Dibandingkan tahun lalu, WEGE diketahui merealisasikan sebanyak Rp6,9 miliar dari target capex Rp126 miliar. Menurut Ogan, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi perseroan, terutama dalam pembelian alat.

"Kondisinya kita masih wait and see dengan pandemi yang belum berakhir di 2021, kami hanya merealisasikan dari rencana Rp126 miliar, hanya terealisasi Rp6,9 miliar. Ini kita investasikan untuk alat saja,di luar itu kami masih wait and see, kami sangat selektif” terangnya.

Seperti diketahui, Wika Gedung membukukan pendapatan sebanyak Rp3,17 triliun sepanjang 2021. Dari angka itu, perseroan menyerap laba bersih yang diatribusikan ke pemilik induk sebesar Rp213,88 miliar. Kenaikan laba bersih didorong oleh pertumbuhan penjualan yang tidak termasuk proyek kerjasama operasi (KSO) di tahun 2021 yaitu mencapai Rp3,17 triliun.