JAKARTA – Daftar 10 orang terkaya dari bidang teknologi 2022 telah dirilis Forbes. Setidaknya ada 332 miliarder dari bidang teknologi di tahun ini.
Adapun jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 365 miliarder. Dari jumlah itu, kekayaan 332 miliarder tersebut yakni bernilai USD2,1 triliun.
Di mana, kekayaan mereka masih lebih tinggi daripada sektor lain mana pun di dunia.
Berikut daftar 10 orang terkaya dari bidang teknologi 2022 melansir Forbes, Kamis (7/4/2022):
1. Jeff Bezos
Kekayaan bersih: USD171 miliar atau setara Rp2.445 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Amazon
Negara: AS
2. Bill Gates
Kekayaan bersih: USD129 miliar atau setara Rp1.844 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Microsoft
Negara: AS
3. Larry Page
Kekayaan bersih: USD111 miliar atau setara Rp1.587 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Alfabet
Negara: AS
4. Sergey Brin
Kekayaan bersih: USD107 miliar atau setara Rp1.530 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Alfabet
Negara: AS
5.Larry Ellison
Kekayaan bersih: USD106 miliar atau setara Rp1.515 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Oracle
Negara: AS