Daftar 10 Orang Terkaya 2022 yang Tajir karena Teknologi, Jeff Bezos Juaranya

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Kamis 07 April 2022 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 07 455 2574796 daftar-10-orang-terkaya-2022-yang-tajir-karena-teknologi-jeff-bezos-juaranya-DAUAqkNQsX.jpg Daftar orang terkaya di bidang teknologi (Foto: Reuters)
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JAKARTA – Daftar 10 orang terkaya dari bidang teknologi 2022 telah dirilis Forbes. Setidaknya ada 332 miliarder dari bidang teknologi di tahun ini.

Adapun jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 365 miliarder. Dari jumlah itu, kekayaan 332 miliarder tersebut yakni bernilai USD2,1 triliun.

Di mana, kekayaan mereka masih lebih tinggi daripada sektor lain mana pun di dunia.

Berikut daftar 10 orang terkaya dari bidang teknologi 2022 melansir Forbes, Kamis (7/4/2022):

1. Jeff Bezos

Kekayaan bersih: USD171 miliar atau setara Rp2.445 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Amazon

Negara: AS

2. Bill Gates

Kekayaan bersih: USD129 miliar atau setara Rp1.844 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Microsoft

Negara: AS

3. Larry Page

Kekayaan bersih: USD111 miliar atau setara Rp1.587 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Alfabet

Negara: AS

4. Sergey Brin

Kekayaan bersih: USD107 miliar atau setara Rp1.530 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Alfabet

Negara: AS

5.Larry Ellison

Kekayaan bersih: USD106 miliar atau setara Rp1.515 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Oracle

Negara: AS

6. Steve Ballmer

Kekayaan bersih: USD91,4 miliar atau setara Rp1.307 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Microsoft

Negara: AS

7. Michael Dell

Kekayaan bersih: USD55,1 miliar atau setara Rp787.93 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Dell Technologies

Negara: AS

8. MacKenzie Scott

Kekayaan bersih: USD43,6 miliar atau setara Rp623.48 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Amazon

Negara: AS

9. Ma Huateng

Kekayaan bersih: USD37,2 miliar atau setara Rp531.96 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Tencent

Negara: China

10. Shiv Nadar

Kekayaan bersih: USD28,7 miliar atau setara Rp410.41 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Teknologi HCL

Negara: India

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