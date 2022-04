JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya dapat bermanfaat untuk kehidupan Anda saat ini, namun rupanya saham pun dapat diwariskan pada anak dan cucu Anda.

Ya, selain untuk persiapan masa depan seperti pembelian aset berupa mobil, rumah, biaya pendidikan anak maupun dana pensiun, saham rupanya dapat menjadi bekal untuk anak cucu. Dengan persiapan yang benar, Anda dapat melihat saham Anda berkembang dan suatu saat dapat Anda wariskan pada anak cucu Anda.

Berikut ini 3 keuntungan memilih investasi berupa saham versi MNC Sekuritas:

1. Return Investasi Lebih Tinggi daripada Inflasi

Salah satu hal yang membuat saham dapat dilirik sebagai bagian dari investasi adalah karena return investasi yang akan didapatkan lebih tinggi daripada inflasi. Jika harga barang secara umum naik dan inflasi terjadi, maka akan dapat menggerus nilai riil dari aset yang Anda miliki. Dengan demikian, memiliki saham sebagai alternatif investasi merupakan pilihan yang tepat.

2. Mendapatkan Dividen

Keuntungan lain yang bisa Anda dapatkan dengan berinvestasi saham adalah mendapatkan dividen. Dividen sendiri merupakan pembagian laba bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang Anda miliki, maka semakin besar nilai dividen yang akan Anda peroleh terutama jika perusahaan tersebut membagikan dividen.

3. Investasi yang Dapat Dilakukan Kapan Saja dan Dimana Saja

Jika Anda sudah merasa mantap untuk memiliki rekening saham yang tentu berguna juga untuk masa depan, maka Anda dapat langsung membukanya secara digital. Bersama MotionTrade dari MNC Sekuritas, Anda akan mendapatkan kemudahan untuk membuka rekening saham langsung dari smartphone Anda.

Kini, Anda tidak perlu merasa kesulitan jika ingin membuka rekening saham di MNC Sekuritas. Anda dapat memulainya dengan membuka aplikasi MotionTrade, kemudian pilih menu ‘ Open Account’, pilih ‘Daftar’, mengisi email dan nomor handphone yang aktif. Anda dapat menyimak cara selengkapnya untuk membuka rekening saham di aplikasi MotionTrade melalui link: bit.ly/mncsbukarekening!

