NEW YORK - Dolar AS tergelincir terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Hal ini terjadi setelah dua hari bergejolak karena kebijakan Bank Sentral AS menaikkan suku bunga untuk menekan lonjakan inflasi.

Indeks dolar mencapai tertinggi 20-tahun karena permintaan safe-haven, menyusul aksi jual tajam saham pada Kamis (5/5/2022). Hal tersebut didorong kekhawatiran tentang pengetatan agresif The Fed dan karena mata uang Eropa melemah di tengah kekhawatiran tentang pertumbuhan di wilayah tersebut.

Namun demikian, indeks dolar menelusuri kembali beberapa keuntungan karena investor mengevaluasi berapa banyak hawkishness The Fed yang sudah diperhitungkan ke dalam greenback, dan karena beberapa analis menyatakan bahwa inflasi mungkin mendekati puncaknya.

Data pada Jumat (6/5/2022) menunjukkan pekerjaan AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada April. Penghasilan rata-rata per jam naik 0,3% setelah naik 0,5% pada Maret. Itu menurunkan kenaikan upah tahun ke tahun menjadi 5,5% dari 5,6% pada Maret.

"Kabar baiknya adalah bahwa upah tidak naik secepat mereka dan itu akan mulai menenangkan spekulasi. Pasar akan menyadari bahwa mungkin inflasi sedang memuncak," kata Kepala Ekonom Pasar Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, dikutip dari Antara, Sabtu (7/5/2022).

Indeks dolar mencapai 104,07, tertinggi sejak Desember 2002, sebelum jatuh kembali ke 103,64, turun 0,09% hari ini.

"Mungkin hari ini adalah hari untuk tenang dan melihat lebih sedikit tindakan setelah dua hari yang sangat bergejolak, yang pada akhirnya meninggalkan kita di tempat kita memulai minggu ini dari segi dolar," kata Direktur Perdagangan Money USA, Juan Perez, di Washington.

"Upah masih belum menjadi bintang sementara inflasi adalah fokus utama untuk semua prospek," ujarnya.

The Fed harus menaikkan suku bunga lebih agresif dan mengambil risiko resesi jika masalah rantai pasokan tidak mulai surut, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan pada Jumat (6/5/2022), ketika ia menegaskan kembali bahwa pembuat kebijakan dengan tajam mengamati seberapa jauh suku bunga harus naik di atas tingkat netral.

Sementara itu, fokus ekonomi utama AS berikutnya adalah data inflasi harga konsumen pada Rabu (11/5/2022). Ini diperkirakan menunjukkan bahwa tekanan harga naik pada kecepatan tahunan 8,1 persen pada April, sedikit di bawah pembacaan Maret 8,5%, menurut estimasi median ekonom yang disurvei oleh Reuters. Euro juga mendapat dorongan pada Jumat (6/5/2022) oleh komentar yang relatif hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB). ECB akan menaikkan suku bunga depositonya kembali ke wilayah positif tahun ini, kata kepala bank sentral Prancis Francois Villeroy de Galhau, komentar yang menunjukkan dukungannya untuk setidaknya tiga kenaikan suku bunga pada tahun 2022. Pembuat kebijakan ECB Joachim Nagel juga mengatakan bahwa jendela waktu bank sentral untuk menaikkan suku bunga dalam menanggapi rekor inflasi tinggi perlahan-lahan ditutup, dalam indikasi ia mendukung langkah lebih cepat daripada nanti. Euro terakhir berada di 1,0547 dolar, naik 0,08 persen hari ini, setelah sebelumnya jatuh ke 1,04830 dolar. Euro bertahan sedikit di atas level terendah lima tahun di 1,0470 dolar yang dicapai pada 28 April.