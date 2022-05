JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas pun senantiasa berkomitmen dalam pengembangan pasar modal Indonesia terutama untuk peresmian Galeri Investasi untuk generasi milenial.

Minat investasi di pasar modal Tanah Air terus menunjukkan tren positif, salah satunya tercermin melalui pertumbuhan luar biasa para investor muda. Mengutip data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per April 2022, sebanyak lebih dari 60% investor pasar modal Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Dominasi ini menunjukkan bahwa semakin banyak generasi milenial yang melek investasi dan menyadari pentingnya untuk berinvestasi sejak dini.

Fenomena serupa juga terjadi di MNC Sekuritas. Berdasarkan data per April 2022, sebagian besar investor di MNC Sekuritas merupakan generasi milenial dimana sebanyak lebih dari 67% berusia 18-34 tahun. Profesi mahasiswa berada di urutan teratas, diikuti profesi karyawan yang juga mendominasi profil investor MNC Sekuritas.

BACA JUGA:OJK Apresiasi MNC Sekuritas Aktif Edukasi Investasi ke Masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi BEI Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali pada Jumat (27/05/2022). Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dan Rektor Institut Desain dan Bisnis Bali Ni Kadek Suryani.

“Peresmian ini sekaligus juga menjadi Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas yang ke-7 di Bali. Dengan peresmian Galeri Investasi ini, MNC Sekuritas telah memiliki 153 point of sales di seluruh Indonesia, 8 diantaranya ada di Bali. Kami percaya bahwa Bali merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pasar modal dan basis investor Tanah Air,” jelas Afen.

Afen menambahkan, berdasarkan histori, nilai transaksi point of sales MNC Sekuritas di Bali sepanjang tahun 2021 naik 69% dibandingkan tahun 2020. Selain itu, jumlah keseluruhan investor MNC Sekuritas di point of sales Bali juga naik 15% per April 2022 dibandingkan April 2021. Peresmian Galeri Investasi BEI Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata untuk edukasi pasar modal bagi generasi milenial di lingkungan kampus. Peresmian ini menandakan lebih dari 50% Galeri Investasi BEI di Bali bermitra dan berada di bawah binaan MNC Sekuritas.

“Besar harapan kami, peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali ini dapat memberikan manfaat bagi para pelajar, tenaga pengajar, serta masyarakat seluas-luasnya di Bali, serta dapat mendorong penciptaan investor yang lebih luas lagi,” tutup Afen.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!