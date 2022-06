JAKARTA โ€“ Saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) diborong Direktur PT Paraga Artamida Hermawan Wijaya. Saham emiten pengembangan kota mandiri BSD City diborong sebanyak 37,7 juta.

Berdasarkan keterangan Perseroan di keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (14/6/2022), Hermawan melakukan pembelian dengan harga pelaksanaan Rp924,8 per saham pada 10 Juni 2022.

Dengan demikian, Hermawan selaku mewakili PT Paraga Artamida membeli saham BSDE senilai Rp34.946.064.960 atau Rp34,9 miliar.

Menyusul transaksi itu, saham Hermawan bertambah menjadi 7.084.377.764 saham atau 33,46% dari sebelumnya 7.046.590.064 saham atau 33,28%.

โ€Tujuan transaksi untuk investasi dengan status kepemilikan saham secara langsung,โ€ tutur Hermawan

Diketahui BSDE mencatat penurunan nilai laba bersih pada kuartal I 2022. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat turun 42,01% secara tahunan (YoY) dari Rp599,95 miliar menjadi Rp347,90 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, penurunan laba juga terjadi karena beban usaha BSDE melonjak 32,06% YoY dari Rp476,25 miliar menjadi Rp628,94 miliar. Pada saat yang sama pendapatan usaha perusahaan naik 21,39% YoY dari Rp1,669 triliun menjadi Rp2,026 triliun.

Pada periode yang sama, nilai aset Bumi Serpong Damai melonjak dari Rp61,47 triliun menjadi Rp63,13 triliun. Liabilitas yang ditanggung perusahaan naik dari Rp25,575 triliun menjadi Rp26,903 triliun pada kuartal I 2022. Ekuitas perusahaan naik dari Rp35,893 triliun menjadi Rp36,229 triliun per akhir Maret 2022.

Penurunan laba bersih BSDE membuat laba per saham emiten properti ini turun dari Rp28,69 per unit menjadi Rp16,64 per unit pada kuartal I 2022.

Pada tiga bulan pertama 2022 BSDE berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2,03 triliun. Pencapaian tersebut setara pertumbuhan 21,43% jika dibandingkan periode yang sama pada 2021 yakni Rp1,67 triliun.

Segmen penjualan lahan, bangunan dan strata title tercatat sebagai segmen dengan kontribusi terbesar yakni 80,01% atau sebesar Rp1,62 triliun. Apabila dirinci lebih lanjut, 85,17% dari angka perolehan tersebut bersumber dari penjualan lahan dan bangunan yakni sebesar Rp1,38 triliun.

Segmen penjualan lahan, bangunan dan strata title pada tiga bulan pertama 2022 berhasil tumbuh 20,11% dibandingkan pencapaian tahun lalu yakni Rp1,35 triliun.