JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) menghadirkan kejutan untuk nasabahnya, yaitu kemudahan dalam membuka deposito secara online melalui aplikasi andalannya, MotionBanking.

MNC Bank telah mengantongi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk layanan Deposito Online. Melalui fitur ini, MotionBanking menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan fleksibilitas bagi para penggunanya untuk membuka deposito kapan saja dimana saja, cukup melalui smartphone.

Baca Juga: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bank, Antisipasi dengan Langkah Ini

Beberapa fitur dan kelebihan dari Deposito Online pada aplikasi MotionBanking adalah:

• Pembukaan rekening secara online menggunakan fitur biometric

• Deposito dapat dibuka secara realtime.

• Flexible dengan tiga pilihan jenis instruksi jatuh tempo

- Automatic Roll Over (ARO)

- Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga)

Baca Juga: MotionPedia: Yuk Kenali Perbedaan Metode Transfer SKN, RTGS dan RTO

- Non-Automatic Roll Over (Non-ARO)

• Kemudahan mengubah instruksi jatuh tempo

• Pilihan tenor mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan

• Suku bunga deposito yang menarik (syarat dan ketentuan berlaku)

• Kemudahan penempatan mulai dari Rp 200.000

“Kami sangat senang dengan telah diterimanya persetujuan dari OJK. Dengan fitur pembukaan Deposito Online ini akan semakin melengkapi layanan perbankan yang ditawarkan MotionBanking kepada para penggunanya. Seluruh fitur, baik yang sudah ada saat ini maupun yang terus dikembangkan kedepannya akan menjadikan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital utama pilihan masyarakat,” ungkap CTO MNC Group, Yudi Hamka.

Selain pembukaan Deposito Online, fitur-fitur lain yang sudah tersedia di MotionBanking antara lain pembukaan rekening secara online/digital onboarding, transfer, pembayaran tagihan, login biometrik, top up e-wallet, pembayaran kartu kredit hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0%, serta yang terbaru adalah pengajuan pinjaman digital mulai Rp600.000 – Rp20.000.000 dengan proses persetujuan yang hanya memakan waktu 5 menit. Lewat deretan fitur-fitur tersebut, semua pemasukan dan pengeluaran Nasabah tercatat dengan jelas sehingga memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Selain fitur Deposito Online, Perseroan juga sedang menunggu perijinan dari pihak terkait sebagai penyedia alat pembayaran QRIS dan persetujuan peluncuran kartu kredit virtual Visa dan Mastercard. Perseroan juga akan segera meluncurkan fitur layanan tarik dan setor tunai di minimarket yang saat ini sedang dalam proses uji coba.