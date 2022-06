JAKARTA – Kabar baru datang dari layanan digital milik PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT). Kini nasabah bisa membuka deposito secara online melalui aplikasi MotionBanking.

Mulai dari hari ini, nasabah bisa membuka deposito kapan saja dan di mana saja hanya menggunakan smartphone.

Presiden Direktur MNC Bank Mahdan menjelaskan, fitur pembukaan deposito melengkapi fitur MotionBanking yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kelebihan dari pembukaan deposito online pada aplikasi MotionBanking antara lain, cepat dan mudah.

“Dari Rp200 Ribu, kamu bisa buka deposito,” ujarnya, Selasa (21/6/2022).

Berikut ini cara buka deposito online dari MotionBanking:

• Pembukaan rekening secara online menggunakan fitur biometric

• Deposito dapat dibuka secara realtime

• Flexible dengan tiga pilihan jenis instruksi jatuh tempo, Automatic Roll Over (ARO), Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga) dan Non-Automatic Roll Over (Non-ARO)

• Kemudahan mengubah instruksi jatuh tempo tanpa harus datang ke cabang

• Pilihan tenor mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan

• Suku bunga deposito yang menarik (syarat dan ketentuan berlaku) Untuk pembukaan deposito, nasabah hanya perlu mengakses MotionBanking dengan saldo minimal Rp200.000. Tidak hanya itu, MNC Bank juga memberikan bonus bunga menarik hingga 7% (syarat dan ketentuan berlaku).

“Fitur ini merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk mengembangkan MotionBanking sebagai One-Stop Banking Service. Kami juga sedang mengembangkan banyak fitur baru untuk memperlengkap user experience dan transaksi nasabah. Memastikan MotionBanking menjadi yang terdepan di tanah air,” kata Mahdan.

Ada pun cara membuka deposito lewat MotionBanking cukup mudah. Nasabah bisa mengikuti beberapa langkah berikut ini:

1. Log In ke MotionBanking. Klik tombol ‘Deposito’ di halaman utama MotionBanking

2. Pilih ‘Pengajuan Deposito Berjangka Baru

3. Tentukan jangka waktu deposito

4. Isi nominal saldo deposito, instruksi jatuh tempo dan NPWP. Pastikan data Anda sudah benar 5. Masukkan PIN untuk melanjutkan proses 6. Selamat! Anda telah berhasil membuka deposito melalui MotionBanking Selain pembukaan deposito online, fitur-fitur lain yang sudah tersedia di MotionBanking antara lain pembukaan rekening tabungan secara online/digital onboarding, transfer, pembiayaan digital, pembayaran tagihan, login biometrik, top up e-wallet, pembayaran kartu kredit, dan pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0%. Lewat deretan fitur-fitur tersebut nasabah semakin mudah mengelola keuangannya. Saat ini, MNC Bank sedang menguji fitur QRIS serta fitur tarik dan setor tunai di mini-market untuk ditambahkan ke aplikasi MotionBanking. MNC Bank juga sedang mengembangkan kart kredit virtual bersama Visa dan Mastercard.