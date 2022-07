JAKARTA - Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Jumat (8/7/2022) waktu setempat dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatat penutupan lebih tinggi pada hari keempat berturut-turut.

Hal itu karena para pedagang bersandar pada ekuitas AS setelah Federal Reserve mengisyaratkan program kenaikan suku bunga yang lebih keras.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 346,87 poin, atau 1,12%, menjadi 31.384,55, S&P 500 (SPX) naik 57,54 poin, atau 1,50%, menjadi 3.902,62 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 259,49 poin, atau 2,28%, menjadi 11.621,35.

 BACA JUGA:Wall Street Anjlok, Indeks Nasdaq Turun 1,33%

Pasar saham AS telah stabil pada bulan Juli setelah aksi jual brutal di paruh pertama dengan latar belakang lonjakan inflasi, konflik Ukraina dan poros The Fed menjauh dari kebijakan uang mudah.

Indeks S&P 500 (SPX) telah ditutup lebih tinggi di masing-masing dari empat sesi pertama sejauh bulan ini, setelah mencatat penurunan persentase paruh pertama yang paling tajam sejak 1970.

Tolak ukur tersebut belum memiliki lima kenaikan berturut-turut sejauh ini pada tahun 2022.

Risalah dari pertemuan kebijakan bank sentral bulan Juni, di mana THe Fed menaikkan suku bunga tiga perempat poin persentase, menunjukkan pada hari Rabu pernyataan ulang yang tegas tentang niatnya untuk mengendalikan harga.

Namun, pejabat Fed mengakui risiko kenaikan suku bunga memiliki dampak lebih besar dari yang diantisipasi pada pertumbuhan ekonomi dan menilai bahwa peningkatan 50 atau 75 basis poin kemungkinan akan sesuai pada pertemuan kebijakan pada bulan Juli.

Nada yang kurang hawkish bergema dalam komentar dari Gubernur THe Fed Christopher Waller pada hari Kamis. Dalam menyebut kekhawatiran resesi AS berlebihan, ia menganjurkan kenaikan 50 basis poin pada bulan September.

Sentimen seperti itu diambil sebagai isyarat oleh beberapa pihak untuk menambah posisi, termasuk di saham dengan pertumbuhan tinggi, yang telah menderita pada paruh pertama tahun 2022 karena investor mengkhawatirkan prospek mereka di lingkungan suku bunga yang meningkat.

Ini menguntungkan saham dengan nama-nama teknologi besar dan kecil, dengan kelas berat Tesla Inc (TSLA.O) naik 5,5% dan induk Google Alphabet Inc (GOOGL.O) naik 3,7%, dan Affirm Holdings Inc (AFRM.O) dan Avalara Inc (AVLR.N ) memperoleh, masing-masing, 17,1% dan 16,4%.

"Tidak ada alasan bahwa pasar tidak bisa turun 30% lagi, tetapi kami pikir risikonya adalah 30% ke bawah tetapi tiga hingga empat kali lipat ke atas," kata kepala pedagang Louis Ricci di Emles Advisors.

Meskipun investor secara luas memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi pada bulan Juli, ekspektasi tingkat terminal puncak tahun depan telah turun secara signifikan di tengah meningkatnya kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Pelaku pasar berjangka dana The Fed memperkirakan suku bunga acuan akan mencapai puncaknya di 3,44% pada bulan Maret. Harapan sebelum pertemuan Juni adalah bahwa itu akan meningkat menjadi sekitar 4% pada bulan Mei. Saat ini 1,58%.

Di sisi lain, sebuah laporan pada hari Kamis menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran secara tak terduga naik minggu lalu dan permintaan tenaga kerja melambat dengan PHK melonjak ke level tertinggi 16 bulan di bulan Juni.

Sebuah laporan ketenagakerjaan yang diawasi ketat pada hari Jumat diperkirakan menunjukkan nonfarm payrolls kemungkinan meningkat sebesar 268.000 pekerjaan bulan lalu setelah naik 390.000 pada bulan Mei.

Hampir semua subsektor S&P lebih tinggi, dengan kenaikan indeks energi (SPNY) 3,5% menjadikannya berkinerja terbaik karena perusahaan minyak dan gas mengikuti rebound harga minyak mentah dari level terendah 12-minggu hari sebelumnya.

Indeks Philadelphia SE Semiconductor (SOX) naik 4,5% setelah Samsung Electronics Korea Selatan (005930.KS) menghasilkan laba kuartal kedua terbaiknya sejak 2018, didorong oleh penjualan chip memori yang kuat.

Volume di bursa AS adalah 10,47 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,08 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

S&P 500 membukukan 2 tertinggi baru 52-minggu dan 29 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 24 tertinggi baru dan 57 terendah baru.