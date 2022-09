JAKARTA - Indeks utama Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Selasa (6/9/2022) waktu setempat.

Hal itu terjadi sesi pertama setelah liburan Hari Buruh AS dan liburan musim panas, karena para pelaku pasar menilai data ekonomi baru dalam perdagangan yang bergejolak.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 173,14 poin, atau 0,55%, menjadi 31.145,3, S&P 500 (SPX) kehilangan 16,07 poin, atau 0,41%, menjadi 3.908,19, dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 85,96 poin, atau 0,74%, menjadi 11.544,91.

Sebuah survei dari Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan industri jasa AS meningkat pada Agustus untuk bulan kedua berturut-turut di tengah pertumbuhan pesanan dan lapangan kerja yang lebih kuat, sementara kemacetan pasokan dan tekanan harga mereda.

Namun, angka dari S&P Global menunjukkan Indeks Manajer Pembelian sektor jasa jauh dari perkiraan awal untuk Agustus.

Data sektor jasa AS yang lebih kuat dari perkiraan memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi.

Menurut Carol Schleif, wakil kepala investasi di BMO Family Office, The Fed telah terdegradasi menjadi sangat bergantung pada data, sehingga setiap informasi yang keluar investor akan melihat tidak hanya pada tingkat absolut, tetapi mencoba untuk menyimpulkan apa artinya ketika Fed bertemu.

"Salah satu hal yang membingungkan investor adalah bahwa sangat sedikit untuk mendorong pasar naik atau turun dengan kuat," kata Carol.

Kepala strategi perdagangan di TD Ameritrade, Shawn Cruz mengatakan, kekhawatiran atas pasokan energi ke Eropa dan bagaimana penguncian COVID-19 akan berdampak pada ekonomi China juga mendorong pasar turun pada hari Selasa.

"Banyak ketidakpastian dan volatilitas tidak datang dari AS; itu sebenarnya datang dari luar negeri," katanya.

Indeks Nasdaq (IXIC) yang sarat teknologi mengalami kerugian hari ketujuh berturut-turut, penurunan beruntun terpanjang sejak November 2016.

Saham Amazon.com Inc (AMZN.O) dan Microsoft Corp (MSFT.O) yang sensitif terhadap suku bunga turun sekitar 1% karena benchmark imbal hasil Treasury AS naik ke level tertinggi sejak Juni. Apple Inc (AAPL.O), yang akan meluncurkan iPhone baru Rabu depan, kehilangan 0,8.

Menurut Alat FedWatch CME Pedagang melihat peluang 74% dari kenaikan suku bunga 75 basis poin ketiga berturut-turut pada pertemuan kebijakan Fed akhir bulan ini.

Fokusnya adalah pada pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada hari Kamis serta data harga konsumen AS minggu depan untuk petunjuk tentang jalur kebijakan moneter. Pasar memulai September dengan catatan lemah, memperpanjang penurunan yang dimulai pada akhir Agustus, karena komentar hawkish dari pembuat kebijakan Fed dan data yang menandakan momentum ekonomi AS meningkatkan kekhawatiran kenaikan suku bunga yang agresif. S&P turun hampir 18% sepanjang tahun ini, sementara Nasdaq telah turun lebih dari 26% karena kenaikan suku bunga merugikan teknologi megacap dan saham pertumbuhan. Di antara sektor S&P utama, energi (SPNY) dan layanan komunikasi (SPLRCL) adalah yang berkinerja terburuk, sementara utilitas defensif (SPLRCU) dan real estat (SPLRCR) naik. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang dikenal sebagai pengukur ketakutan Wall Street, menyentuh level tertinggi dua bulan di 27,80 sebelum ditutup di 26,91. Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.O) jatuh 18,4% setelah Chief Financial Officer Gustavo Arnal jatuh ke kematiannya dari gedung pencakar langit Tribeca New York. Digital World Acquisition Corp (DWAC.O) turun 11,4% setelah Reuters melaporkan perusahaan akuisisi cek kosong yang telah setuju untuk bergabung dengan perusahaan media sosial mantan Presiden AS Donald Trump gagal mendapatkan dukungan pemegang saham yang cukup untuk perpanjangan untuk menyelesaikan kesepakatan. Volume di bursa AS adalah 10,71 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,46 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir. Isu-isu yang menurun melebihi jumlah yang maju di NYSE dengan rasio 2,46 banding 1; di Nasdaq, rasio 2,12 banding 1 mendukung penurunan. S&P 500 tidak membukukan tertinggi baru 52-minggu dan 29 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 19 tertinggi baru dan 317 terendah baru.