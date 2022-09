JAKARTA – Kenaikan Harga BBM membuat biaya isi bensin mengalami peningkatan. Contohnya pada saat isi bensin full tank motor PCX hingga NMAX kini jadi lebih mahal.

Sebagaimana diketahui, harga BBM subsidi dan non subsidi naik pada Sabtu 3 September 2022. Kini harga BBM jenis Pertalite dijual Rp10.000 per liter, Pertamax Rp14.500 per liter, dan Solar Rp6.800 per liter. Sehingga untuk motor yang memiliki rasio kompresi mesin seperti Yamaha Nmax dan Honda PCX 160 mengharuskan keduanya mengisi Pertamax.

Dilihat dari laman resmi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Yamaha All New Nmax 155 dibekali tangki BBM dengan kapasitas 7,1 liter. Maka dari itu, untuk mengisi Pertamax dari kosong hingga tangki penuh, pemilik harus mengeluarkan uang hingga Rp102.950.

Berbeda dengan skutik Yamaha satu ini, Aerox ternyata memiliki kapasitas tangki yang terbilang kecil, yaitu hanya sekitar 5,5 liter. Dan untuk membuatnya penuh, pemilik hanya perlu mengeluarkan uang Rp79.750.

Sementara untuk skutik Honda PCX 160 dibekali tangki BBM dengan kapasitas 8,1 liter. Maka, pemiliknya harus mengeluarkan uang hingga Rp117.450. agar tangki bensin penuh. Hal tersebut juga harus dilakukan oleh pemilik jenis motor Honda lainnya, yakni ADV 160 yang memiliki kapasitas tangki serupa.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/9/2022), berikut Okezone biaya isi bensin full tank pada NMax, PCX, dan Aerox. 1. Pertamina Honda PCX 160: Rp117.450 (Pertamax, 8.1 liter) Honda ADV 160: Rp117.450 (Pertamax, 8.1 liter) Yamaha NMax: Rp102.950 (Pertamax, 7.1 liter) Yamaha Aerox: Rp79.750 (Pertamax, 5.5 liter). 2. VIVO Honda PCX 160: Rp124.740 (Revvo 92, 8.1 liter) Honda ADV 160: Rp124.740 (Revvo 92, 8.1 liter) Yamaha NMax: Rp109.340 (Revvo 92, 7.1 liter) Yamaha Aerox: Rp84.700 (Revvo 92, 5.5 liter) 3. Shell Honda PCX 160: Rp124.902 (Shell Super 92, 8.1 liter) Honda ADV 160: Rp124.902 (Shell Super 92, 8.1 liter) Yamaha NMax: Rp109.482 (Shell Super 92, 7.1 liter) Yamaha Aerox: Rp84.810 (Shell Super 92, 5.5 liter)