JAKARTA - Ada 10 negara menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kisaran Rp 30.000 hingga Rp40.000 per liter di masing-masing negaranya. Harga itu tercatat paling mahal dan tertinggi di dunia.

Harga tersebut dirangkum oleh Global Petrol Prices per 29 Agustus 2022 kemarin. Global Petrol Prices menghitung harga BBM untuk jenis RON 95 di dunia. Di Indonesia, BBM jenis tersebut terbagi atas Shell V Power, Revvo 95, hingga BP 95.

Harga BBM RON 95 paling mahal di dunia ditempati Hong Kong dengan nilai Rp 44.370 per liter. Sementara, harga BBM jenis tersebut di Indonesia cukup berbeda-beda.

Misalnya, harga Shell V-Power RON 95 Rp 16.130-16.470 per liter. Nilai ini turun dari harga sebelumnya yakni Rp 18.300 per liter. Untuk Revvo 95 dipatok sebesar Rp 16.100 per liter. Kemudian, BP 95: Rp 16.130 per liter.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan negara tidak menyediakan BBM RON 95 di SPBU milik perusahaan. Produk yang disediakan perseroan hanya berupa Pertalite atau RON 90 dengan harga Rp 10.000 per liter. Lalu, Pertamax atau RON 92 sebesar Rp14.500 per liter, dan Pertamax Turbo RON 98 seharga Rp15.900 per liter.

Adapun 10 Negara dengan Harga BBM Termahal di Dunia.

1. Hongkong Harga BBM RON 95: Rp 44.370 per liter Harga Solar: Rp 41.164 per liter 2. Zimbabwe Harga BBM RON 95: Rp 37.517 per liter Harga Solar: Rp 41.458 per liter. 3. Islandia Harga BBM RON 95: Rp 34.074 per liter Harga Solar: Rp34.030 per liter 4. Republik Afrika Tengah Harga BBM RON 95: Rp 33.972 per liter Harga Solar: Rp 20.043 per liter 5. Norwegia Harga BBM RON 95: Rp 33.016 per liter Harga Solar: Rp 34.970 per liter 6. Swiss Harga BBM RON 95: Rp 32.530 per liter Harga Solar: Rp 35.912 per liter 7. Barbados Harga BBM RON 95: Rp 32.371 per liter Harga Solar: Rp 28.389 per liter 8. Finlandia Harga BBM RON 95: Rp 31.401 per liter Harga Solar: Rp 31.461 per liter 9. Denmark Harga BBM RON 95: Rp 31.144 per liter Harga Solar: Rp 32.745 per liter 10. Yunani Harga BBM: Rp 30.538 per liter Harga Solar: Rp 28.886 per liter